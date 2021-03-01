Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся
Понедельник, 1 марта 2021, 19:23
Министр внутренних дел Арсен Аваков "двумя руками" поддерживал санкции Украины против кума Путина Виктора Медведчука, но думал, что это сорвется в последний момент.
Источник: Аваков в интервью телеканалу "1+1"
Прямая речь Авакова: "Когда Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это очень дорогого стоит. Мы это обсуждали долго, но, когда на СНБО этот вопрос стал, я, честно говоря… двумя руками ("за" - ред.) и все такое.
Я, честно говоря, до последнего ждал, что может это как-то сорвется…".
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 26 февраля СНБО принял максимальные санкции, которые позволяет законодательство, в отношении 10 должностных лиц, которые предали Украину.
Роман Петренко, УП