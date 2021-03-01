Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся

Министр внутренних дел Арсен Аваков "двумя руками" поддерживал санкции Украины против кума Путина Виктора Медведчука, но думал, что это сорвется в последний момент.

Источник: Аваков в интервью телеканалу "1+1"

Прямая речь Авакова: "Когда Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это очень дорогого стоит. Мы это обсуждали долго, но, когда на СНБО этот вопрос стал, я, честно говоря… двумя руками ("за" - ред.) и все такое.

Я, честно говоря, до последнего ждал, что может это как-то сорвется…".

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