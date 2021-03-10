Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук
Представители ОРДЛО не дают допуска специалистам Международного агентства по атомной энергии в ядерных объектов на оккупированной части Донбасса.
Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает телеканал "Дом"
Прямая речь: "Есть колоссальная проблема - радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона ..
Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права".
Справка: В результате российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии проверять локации на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.
Предыстория:
- Весной 2018 года стало известно, что боевики велели отключить оборудование в радиоактивной шахте "Юнком" в н.п. Бунге (бывший Юнокоммунаровск).
- В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.
- На тот момент глава Минэкологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности – грозит отравлением питьевой воды - не только для Украины, но и соседних стран.
- Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резниковзаявил, что ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа.
- Кравчук во время заседания Совбеза ООН рассказал, что оккупационные власти на Донбассе не откачивают воду из радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды.