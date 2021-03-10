Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

Представители ОРДЛО не дают допуска специалистам Международного агентства по атомной энергии в ядерных объектов на оккупированной части Донбасса.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает телеканал "Дом"

Прямая речь: "Есть колоссальная проблема - радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона ..

Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права".

Справка: В результате российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии проверять локации на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

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