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Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

Среда, 10 марта 2021, 03:42
Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

Представители ОРДЛО не дают допуска специалистам Международного агентства по атомной энергии в ядерных объектов на оккупированной части Донбасса.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает телеканал "Дом"

Прямая речь: "Есть колоссальная проблема - радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона ..

Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права".

Справка: В результате российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии проверять локации на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Предыстория:

  • Весной 2018 года стало известно, что боевики велели отключить оборудование в радиоактивной шахте "Юнком" в н.п. Бунге (бывший Юнокоммунаровск).
  • В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.
  • На тот момент глава Минэкологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности – грозит отравлением питьевой воды - не только для Украины, но и соседних стран.
  • Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резниковзаявил, что ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа.
  • Кравчук во время заседания Совбеза ООН рассказал, что оккупационные власти на Донбассе не откачивают воду из радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассоккупацияядерное оружиеэкологияКравчук
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