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Радиация попала в воды Донбасса: Кравчук на Совбезе ООН

Пятница, 12 февраля 2021, 10:57
Радиация попала в воды Донбасса: Кравчук на Совбезе ООН

Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды.

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, Украина в ТКГ

Прямая речь: "Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов.

Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв.

После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды.

Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды".

Детали: По словам Кравчука, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на запрос.

Предыстория:

  • Весной 2018 года стало известно, что боевики велели отключить оборудование в радиоактивной шахте "Юнком" в н.п. Бунге (бывший Юнокоммунаровск).
  • В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.
  • На тот момент глава Минэкологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности – грозит отравлением питьевой воды - не только для Украины, но и соседних стран.
  • Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа.

Украинская правда

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Темы: ДонбассэкологияводаТКГООН
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