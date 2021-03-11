На 1,5 тысячи больше прививок против COVID сделали украинцам за прошедшие сутки
10 марта в Украине против COVID-19 было привито 5 898 человек, что на 1 536 больше, чем за предыдущий день, 9 марта.
Источник: сайт vaccination.covid19.gov.ua
Детали: Всего с начала кампании по вакцинации привито 29 378 граждан Украины, все они получили первую из двух дозу вакцины.
10 марта было сделано 5 898 прививок против коронавируса, тогда как днем ранее – 4 362.
Вакцинацию осуществляли 109 мобильных бригад по иммунизации, которые уже прошли тренировку.
Наибольшее количество прививок за 10 марта было проведено в Тернопольской области – 500 прививок, а за весь период прививочной кампании в Донецкой области – 3 504 прививки.
Предыстория:
- Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.
- Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, и военных на фронте.
- Все прививки являются добровольными и бесплатными для представителей групп риска.
- На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield – аналог AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.
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