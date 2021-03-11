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На 1,5 тысячи больше прививок против COVID сделали украинцам за прошедшие сутки

Четверг, 11 марта 2021, 12:32
ukrinform.ua

10 марта в Украине против COVID-19 было привито 5 898 человек, что на 1 536 больше, чем за предыдущий день, 9 марта.

Источник: сайт vaccination.covid19.gov.ua

Детали: Всего с начала кампании по вакцинации привито 29 378 граждан Украины, все они получили первую из двух дозу вакцины.

10 марта было сделано 5 898 прививок против коронавируса, тогда как днем ​​ранее – 4 362.

Вакцинацию осуществляли 109 мобильных бригад по иммунизации, которые уже прошли тренировку.

Наибольшее количество прививок за 10 марта было проведено в Тернопольской области – 500 прививок, а за весь период прививочной кампании в Донецкой области – 3 504 прививки.

 

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.
  • Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, и военных на фронте. 
  • Все прививки являются добровольными и бесплатными для представителей групп риска.
  • На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield – аналог AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациямедицинаэпидемияCovid-2019коронавирус


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