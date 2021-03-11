Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ
Четверг, 11 марта 2021, 17:36
С начала суток 11 марта оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Источник: Штаб ООС в Facebook
Детали: Позиции ВСУ обстреляли с автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.
Предыстория:
- 10 марта российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего Украина потеряла одного военного.
- В Кремле заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, и "испытывают обеспокоеность".
Украинская правда