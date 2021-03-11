Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

С начала суток 11 марта оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: Позиции ВСУ обстреляли с автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.

Предыстория: