Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

Четверг, 11 марта 2021, 17:36
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ

С начала суток 11 марта оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: Позиции ВСУ обстреляли с автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.

Предыстория:

  • 10 марта российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего Украина потеряла одного военного.
  • В Кремле заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, и "испытывают обеспокоеность".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
война
Оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Приютного – сводка
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
Воины Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: