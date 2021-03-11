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СБУ открыла почти 17 тысяч дел по госизмене с 2014 года

Четверг, 11 марта 2021, 18:49
СБУ открыла почти 17 тысяч дел по госизмене с 2014 года

С 2014 Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства по государственной измене и терроризму.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь Баканова: "Любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса.  Это попытка расшатать нашу страну.  Поэтому мы с особым вниманием оценивать масштабы таких угроз.  И реагировать на них соответственно.

Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" - сложнейшая работа.  Которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами.  Мы благодарны Офису генпрокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу.  Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания".

Детали: По его словам, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией России.

В частности, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году;  задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела - по факту решения и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Напомним: 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".

УП обнародовала полный перечень депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.

Украинская правда

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Темы: СБУгосизменаБаканов
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