Дело "ПриватБанка": суд арестовал имущество, которое Яценко переписал на гражданскую жену
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество гражданской жены подозреваемого по делу Приватбанка Владимира Яценко.
Источник: пресс-служба ВАКС
Детали: 12 марта коллегия судей во главе с Даниилой Черненькой рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26 февраля, которым было частично удовлетворено ходатайство прокурора и был наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "КБ" Приватбанк".
Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и постанови наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих женщине, с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке.
Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 17 марта. Отмечается, что судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.
Что предшествовало: Бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко после задержания - вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.
Предыстория:
- В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
- Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали топ-фигуранта дела о Приватбанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.
- Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 миллионов был внесен и Яценко вышел из СИЗО.