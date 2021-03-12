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Дело "ПриватБанка": суд арестовал имущество, которое Яценко переписал на гражданскую жену

Пятница, 12 марта 2021, 16:58
Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество, которое Яценко переписал на гражданскую жену

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество гражданской жены подозреваемого по делу Приватбанка Владимира Яценко.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: 12 марта коллегия судей во главе с Даниилой Черненькой рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26 февраля, которым было частично удовлетворено ходатайство прокурора и был наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "КБ" Приватбанк".

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и постанови наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих женщине, с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке.

Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 17 марта. Отмечается, что судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

Что предшествовало: Бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко после задержания - вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

Предыстория:

  • Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из "Приватбанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".
  • В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
  • Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали топ-фигуранта дела о Приватбанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.
  • Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 миллионов был внесен и Яценко вышел из СИЗО.

Украинская правда
Темы: ПриватбанкАнтикоррупционный суд
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