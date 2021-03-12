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Количество прививок и бригад для вакцинации выросло на треть за сутки в Украине

Пятница, 12 марта 2021, 13:55
Количество прививок и бригад для вакцинации выросло на треть за сутки в Украине
Picture Alliance via DW

За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине против COVID-19 было привито 8 859 человек, что на 2 961 прививки или 33% больше, чем днем ​​ранее.

Источник: сайт vaccination.covid19.gov.ua

Детали: Всего с начала кампании по вакцинации, то есть с 24 февраля, привито 38 237 жителей Украины, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

11 марта против COVID-19 было привито 8 859 человек, тогда как 10 марта было привито 5 898 человек, а 9 марта – 4 362.

Вакцинацию осуществляли 162 мобильных бригады по иммунизации, тогда как накануне – 109 мобильных бригад. Мобильные бригады проходят тренировки перед тем, как приступают к вакцинации.

Наибольшее количество прививок за 11 марта было проведено в Киевской области – 950 прививок, а за весь период прививочной кампании в Донецкой области – 4 114 прививок.

 

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.
  • Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, и военных на фронте. 
  • Все прививки являются добровольными и бесплатными для представителей групп риска.
  • На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield – аналог AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинациямедициназдоровьеCovid-2019коронавирус
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