За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине против COVID-19 было привито 8 859 человек, что на 2 961 прививки или 33% больше, чем днем ​​ранее.

Источник: сайт vaccination.covid19.gov.ua

Детали: Всего с начала кампании по вакцинации, то есть с 24 февраля, привито 38 237 жителей Украины, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

11 марта против COVID-19 было привито 8 859 человек, тогда как 10 марта было привито 5 898 человек, а 9 марта – 4 362.

Вакцинацию осуществляли 162 мобильных бригады по иммунизации, тогда как накануне – 109 мобильных бригад. Мобильные бригады проходят тренировки перед тем, как приступают к вакцинации.

Наибольшее количество прививок за 11 марта было проведено в Киевской области – 950 прививок, а за весь период прививочной кампании в Донецкой области – 4 114 прививок.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.

Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, и военных на фронте.

Все прививки являются добровольными и бесплатными для представителей групп риска.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield – аналог AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

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