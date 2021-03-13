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Глава "Слуги народа" не имеет претензий к Дубинскому

Суббота, 13 марта 2021, 13:14
Глава Слуги народа не имеет претензий к Дубинскому

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому.

Источник: Корниенко в комментарии журналистам на съезде партии в субботу, сообщает Укринформ

Прямая речь: "У меня нет претензий (к Дубинскому – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии.

Потому что есть низовые организации, принцип субсидиальности, по которому живет вся Европа и весь мир. Те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне".

"Я не могу хотеть кого-то исключить, если этого не хотят мои партийцы, у нас же не 30-й год и не 33-й. Мы проводим определенную дискуссию с партийцами в отношении не только Александра, но и многих других людей".

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" заявил о постепенном очищении команды "от засланных казачков и случайных людей".

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Предыстория:

  • Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
  • 1 февраля фракция "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубинскийСлуга народа
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