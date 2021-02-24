Разумков подтвердил, что голосовал "с замечаниями" за санкции против Медведчука на СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что поддержал введение санкций на последнем заседании СНБО под которые попал нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена.

Источник: Разумков в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Разумкова о том, что голосовал за санкции на СНБО: "Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации".

Детали: Глава ВР также вспомнил, что воздержался при голосовании за введение санкций против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik". Тогда он обьяснил, что не поддержал санкций, поскольку считает, что если они поддерживают терроризм, то должны предстать перед судом.

По его словам, в Украине нужно поменять закон о санкциях, "чтобы ни у кого не было разночтений, и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО".

Он считает, что если идти путем санкций, то параллельно надо идти судебным путем, или внести изменения в закон о санкциях.

Разумков добавил, что во время заседания Верховной Рады в августе 2014 года, когда рассматривался закон о санкциях, четко звучала формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются.

Напомним:

СНБО 19 февраля включила в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.

Санкции введены на 3 года относительно 8 физлиц и 19 юрлиц. В частности, относительно 3 граждан Украины и 5 граждан Российской Федерации.

Санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются обладательницами завода в Ростовской области, который финансировал боевиков ОРДЛО.

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди других попала сеть спортивных товаров "Спортмастер", большая российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

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