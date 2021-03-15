COVID в Киеве: новых больных меньше, но за сутки 20 смертей

За сутки 14 марта в столице зарегистрировали 313 новых случаев коронавируса – количество выявленных больных на выходных традиционно ниже, чем в будни.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 313 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. И 20 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 171 женщина в возрасте от 18 до 91 года, 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девушек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

41 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и в Святошинском (29) районах.

По состоянию на 15 марта в Киеве уже 146 711 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 2917 больных.

Преодолели вирус 99 181 человек, из них 816 за минувшие сутки.

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