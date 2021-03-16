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Украинский суд приговорил к пожизненному Плотницкого и еще двух боевиков

Вторник, 16 марта 2021, 17:03

Красногвардейский районный суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению лидеров незаконного вооруженного группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Источник: Радио Свобода

Детали: Трех главаря осуждены за совершение теракта – сбивание самолета ИЛ-76, что повлекло гибель 40 десантников и девяти членов экипажа 14 июня 2014 в Луганском аэропорту.

Обвинительный приговор составил более ста страниц текста. Его зачитывали в суде на двух заседаниях. Фигурантов судили заочно более трех лет.

Предыстория:

  • В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.
  • 14 июня 2014 над Луганской областью боевики поразили Ил-76МД с переносного зенитно-ракетного комплекса - самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
  • В 2018 году Украина объявила эксглаваря луганских боевиков Игоря Плотницкого в розыск.

Темы: Донбасс


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