Украинский суд приговорил к пожизненному Плотницкого и еще двух боевиков

Красногвардейский районный суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению лидеров незаконного вооруженного группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Источник: Радио Свобода

Детали: Трех главаря осуждены за совершение теракта – сбивание самолета ИЛ-76, что повлекло гибель 40 десантников и девяти членов экипажа 14 июня 2014 в Луганском аэропорту.

Обвинительный приговор составил более ста страниц текста. Его зачитывали в суде на двух заседаниях. Фигурантов судили заочно более трех лет.

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