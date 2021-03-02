Медведчук о санкциях: Продукты и все остальное покупается за наличку

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что санкции не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличные средства.

Источник: интервью Медведчука BBC

Прямая речь: "Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук. Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах?

Понятно, что мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Так же и моей жене. Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности – они все задекларированные – я продать не могу. Это я понимаю.

Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей (...).

Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные. Но хочу вам открыть великую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости".

Детали: Медведчук заявил, что у него достаточно денег, в том числе наличных – все это задекларировано и в новой декларации он укажет "очень большие доходы" за прошлый год.

По его мнению, конфисковать имущество у него может только суд с привлечением к ответственности – и он готов идти в Верховный Суд, "но это месяцы и годы времени".

Медведчук также сказал, что выезд за пределы Украины ему запретить не могут, а принадлежность ему 5 самолетов, попавших под санкции, опроверг.

Он заверил: "Ни одного моего (самолета) нет. Есть один, которым я пользовался, на который есть договор аренды, я его декларирую и оплачивал и в 2019, и в 2020 году. Я плачу деньги за свои перелеты... Что касается других самолетов я не знаю, но по самолету, которым я пользовался, со стороны СБУ и СНБО произошел полный "беспредел". Они просто заблокировали работу компании, которая является его владельцем. Никакого отношения ко мне и моей семье она никогда не имела и не имеет".

Медведчук готов найти другой самолет, "чтобы вы не сомневались".

Справка: В декларации Медведчука указано, что ему и Оксане Марченко принадлежат пять домов, 17 земельных участков. В его декларации указаны десятки наручных часов, ювелирные ценности, раритетные старинные картины и 20 автомобилей.

Семья является конечным бенефициаром 97 компаний со штаб-квартирами в Украине, России, Болгарии, на Кипре и в других юрисдикциях. За 2019 год Медведчук и Марченко задекларировали более 300 млн гривен дохода и большие суммы на счетах в банках Украины и Беларуси.

Наличными Виктор Медведчук задекларировал 210 тысяч долларов, а Оксана Марченко – 1,8 млн евро.

Предыстория:

29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

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