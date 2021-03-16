У 361 украинца зафиксировали побочную реакцию после вакцинации – Степанов

В Украине более чем 62 тысяч прививок от COVID-19 было зафиксировано 361 незначительную побочную реакцию, из них 2 случая требовали надзора врачей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Укринформу"

Прямая речь Степанова: "На более чем 62 тысяч вакцинаций у нас всего было зарегистрировано 361 побочная реакция - 0,5%. Из которых только две реакции требовали надзора врачей. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком.

Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% - это очень малое количество. 30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет".

Детали: Он добавил, что остальные реакций, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 человек, незначительны. Это или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Напомним: Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин.

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