Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У 361 украинца зафиксировали побочную реакцию после вакцинации – Степанов

Вторник, 16 марта 2021, 22:51

В Украине более чем 62 тысяч прививок от COVID-19 было зафиксировано 361 незначительную побочную реакцию, из них 2 случая требовали надзора врачей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Укринформу"

Прямая речь Степанова: "На более чем 62 тысяч вакцинаций у нас всего было зарегистрировано 361 побочная реакция - 0,5%. Из которых только две реакции требовали надзора врачей. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком.

Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% - это очень малое количество. 30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет".

Детали: Он добавил, что остальные реакций, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 человек, незначительны. Это или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Напомним: Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Темы: СтепановМинздраввакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США

Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

обновлено от 17:35Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи

фотоНесколько украинских религиозных лидеров публично вакцинировались Covishield

Садовый рассматривает "закрытие" Львова из-за COVID

Все новости...
Степанов
Степанов назвал условие для нового локдауна
Степанов: Львовщина уверенно двигается к показателям "красной зоны"
Степанов: Меня не устраивают темпы вакцинации, я ставил другую задачу
Последние новости
22:51
У 361 украинца зафиксировали побочную реакцию после вакцинации – Степанов
22:25
Лукашенко создал комиссию, которая дает старт конституционной реформе
22:08
Новости экономики: россияне готовили кибератаку на украинские госорганы, Жмака могут уволить из "Укрзализныци"
21:48
Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США
21:32
В киевском метрополитене говорят, что строительство станций на Виноградарь продолжается
21:15
Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook
20:58
обновлено от 17:35Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины
20:43
Курс гривни незначительно ослабился
20:30
Боррель призвал грузинскую оппозицию вернуться в парламент
20:18
Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "украинского агента" в Крыму
Все новости...