Почти 300 человек в Беларуси признали политзаключенными
Среда, 17 марта 2021, 05:27
По состоянию на 17 марта 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
Источник: список политзаключенных на сайте правозащитного центра "Весна"
Детали: 16 марта политическими заключенными признали еще четырех человек - Алексея Артецкого, Дмитрия Буневича, Дениса Иванца и Романа Сидюка. Они были обвинены в "массовых беспорядках" и "действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишены свободы.
В "Весне" оценивают это как политически мотивированное преследование.
Что предшествовало: Месяц назад в стране насчитывалось 256 "узников совести".
Предыстория:
- С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев готов к сотрудничеству с белорусской оппозицией, при условии, что они четко артикулируют свою позицию по вопросу оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.