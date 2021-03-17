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Почти 300 человек в Беларуси признали политзаключенными

Среда, 17 марта 2021, 06:27

По состоянию на 17 марта 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.

Источник: список политзаключенных на сайте правозащитного центра "Весна"

Детали: 16 марта политическими заключенными признали еще четырех человек - Алексея Артецкого, Дмитрия Буневича, Дениса Иванца и Романа Сидюка. Они были обвинены в "массовых беспорядках" и "действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишены свободы.

В "Весне" оценивают это как политически мотивированное преследование.

Что предшествовало: Месяц назад в стране насчитывалось 256 "узников совести".

Предыстория:

  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев готов к сотрудничеству с белорусской оппозицией, при условии, что они четко артикулируют свою позицию по вопросу оккупации Россией Крыма и войны в Донбассе.

Темы: Беларусь


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