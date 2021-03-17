Почти 300 человек в Беларуси признали политзаключенными

По состоянию на 17 марта 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.

Источник: список политзаключенных на сайте правозащитного центра "Весна"

Детали: 16 марта политическими заключенными признали еще четырех человек - Алексея Артецкого, Дмитрия Буневича, Дениса Иванца и Романа Сидюка. Они были обвинены в "массовых беспорядках" и "действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишены свободы.

В "Весне" оценивают это как политически мотивированное преследование.

Что предшествовало: Месяц назад в стране насчитывалось 256 "узников совести".

Предыстория: