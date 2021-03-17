Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КМИС: Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, больше всего не доверяют – Порошенко, Медведчуку и Авакову

Среда, 17 марта 2021, 13:03
КМИС: Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, больше всего не доверяют – Порошенко, Медведчуку и Авакову
Фото ОПУ

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а наименьше - пятому президенту Петру Порошенко, нардепу Виктору Медведчуку и главе МВД Арсена Авакову.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 10-12 марта

Дословно: "Всем политикам Украины доверяет меньше людей, чем не доверяет.

Больше всего население Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), Юлии Тимошенко (31%), сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко (26%), нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (25%), меньше всего – Максиму Степанову и Сергею Стерненку (по 8%) и Оксане Марченко (10%)".

 

Детали: Стоит отметить, что примерно 60% украинцев не знают Стерненка и Степанова.

Если вычислить баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), то самый лучший баланс у Зеленского (-7%).

Затем идут Стерненко (16%) и Степанов (-23%). Наихудший баланс у представителя ОПЗЖ Виктора Медведчука (-57%), главы МВД Арсена Авакова (- 48%) и Порошенко (-48%).

Исследование проходило с 10 по 12 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2014 человек в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включали аннексированный Крым оккупированный Донбасс.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% для показателей, близких к 10%, и 1.1% для показателей, близких к 5%.

Исправлено: В первоначальном варианте заголовка среди тех, кому доверяют меньше, указывались Стерненко и Степанов. Мы прямо процитировали вывод КМИС: "Меньше населения Украины доверяет - Максиму Степанову и Сергею Стерненко (по 8%) и Оксане Марченко (10%)".

Однако, согласно результатам опроса, больше всего людей ответили "Не доверяю" Порошенко, Медведчуку и Авакову.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийопросСтепановСтерненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: