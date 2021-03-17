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Украинцы меньше всего доверяют Степанову, Стерненко и Марченко

Среда, 17 марта 2021, 14:03
Фото viva.ua

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а меньше всего – министру здравоохранения Максиму Степанову, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и ведущей, представительнице ОПЗЖ Оксане Марченко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 10-12 марта

Дословно: "Всем политикам Украины доверяет меньше людей, чем не доверяет.

Больше всего население Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), Юлии Тимошенко (31%), сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко (26%), нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (25%), меньше всего – Максиму Степанову и Сергею Стерненку (по 8%) и Оксане Марченко (10%)".

 

Детали: Стоит отметить, что примерно 60% украинцев не знают Стерненка и Степанова.

Если вычислить баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), то самый лучший баланс у Зеленского (-7%).

Затем идут Стерненко (16%) и Степанов (-23%). Наихудший баланс у представителя ОПЗЖ Виктора Медведчука (-57%), главы МВД Арсена Авакова (- 48%) и Порошенко (-48%).

Исследование проходило с 10 по 12 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2014 человек в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включали аннексированный Крым оккупированный Донбасс.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% для показателей, близких к 10%, и 1.1% для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийопросСтепановСтерненко


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