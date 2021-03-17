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Комитет Рады рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень

Среда, 17 марта 2021, 14:43
Комитет Рады рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень

Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Далее решение должны принять в Верховной Раде.

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Вместо Кернеса. Аваков, олигархи и выборы в Харькове

110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

Предыстория:

  • Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Кернеса.
  • 17 декабря 2020 мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
  • Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
  • Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.
  • 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Украинская правда

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Темы: ХарьковвиборыВерховная Рада
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