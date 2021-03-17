Комитет Рады рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень
Среда, 17 марта 2021, 14:43
Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.
Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram
Детали: Далее решение должны принять в Верховной Раде.
Читайте также: Геннадий Грозный: правители, которых мы заслужили
Вместо Кернеса. Аваков, олигархи и выборы в Харькове
110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом
Предыстория:
- Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Кернеса.
- 17 декабря 2020 мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
- Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
- Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.
- 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
Украинская правда