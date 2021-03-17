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Комитет Рады выбрал дату выборов мэра в Харькове

Среда, 17 марта 2021, 15:43

Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления назначил проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Далее решение должны принять в Верховной Раде.

Напомним: 

  • Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.
  • 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Украинская правда
Темы: ХарьковвиборыВерховная Рада


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