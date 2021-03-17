Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления назначил проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Далее решение должны принять в Верховной Раде.

Напомним: