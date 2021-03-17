Комитет Рады выбрал дату выборов мэра в Харькове
Среда, 17 марта 2021, 15:43
Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления назначил проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.
Источник: народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram
Детали: Далее решение должны принять в Верховной Раде.
Напомним:
- Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.
- 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
Украинская правда