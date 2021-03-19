Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива

Пятница, 19 марта 2021, 14:53
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Радио Свобода

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в МИД с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива – в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на проект "Олимпийская надежда".

Источник: пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира в ответ на запрос "Схем", заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода"

Дословно НАБУ: "Детективы собрали достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении бывшему главе Госинвестпроекта. Однако есть определенный нюанс. Условия экстрадиции (Каськива – ред.), которую Генеральная прокуратура осуществила еще в 2017 году, предусматривают его выдачу исключительно по тем статьям, которые были указаны ГПУ тогда, когда они это требование формировали и направляли в Панаму.

Поэтому его привлечение к уголовной ответственности уже в рамках дела НАБУ, – то есть, это другие статьи чем те, по которым обращалась прокуратура, – требует отдельного согласования панамской стороны".

Детали: Детективы НАБУ направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения.

Енин, который ранее в должности заместителя генпрокурора занимался экстрадицией Каськива, рассказал, что МИД по просьбе НАБУ уже работает над тем, чтобы провести дополнительные разъяснительные переговоры с панамской стороной.

Енин заявил: "Генеральная прокуратура Украины не давала никаких безотзывных гарантий. Мы действительно дали гарантии при выдаче господина Каськива о том, что он не будет привлекаться к ответственности за какие другие преступления, кроме тех, за которые он был выдан. В то же время это никоим образом не ограничивает права как органа досудебного расследования, так и органа прокуратуры обращаться с новыми ходатайствами о предоставлении панамской стороной разрешения на привлечение к ответственности за другие преступления, совершенные до момента выдачи из Республики Панама".

На вопрос, есть ли шанс получить согласие от Панамы, Енин ответил: "Безусловно".

Он также сообщил, что МИД направил поручение в посольство Украины в Мексике, которое по совместительству выполняет функции посольства Украины в Панаме, чтобы там выяснили позицию панамской стороны.

В МИД надеются, что панамская сторона учтет эту информацию – и тогда можно будет говорить о дальнейших процессуальных шагах.

Енин также отметил, что наилучшие возможности для коммуникации с Панамой имеет Офис генпрокурора.

По его словам, дипломаты могут "оказать определенное содействие", но "обычно общение происходит именно на уровне центральных компетентных органов, и это уже добрая воля панамской стороны – захотят ли они говорить с нами именно по дипломатическим каналам, или будут настаивать на том, чтобы с ними общались их визави, в данном случае – Офис генпрокурора".

Журналисты спросили Офис генпрокурора, какие шаги они планируют сделать, чтобы получить согласие Панамы на привлечение к уголовной ответственности бывшего главы Госинвестпроекта в рамках уголовного дела НАБУ, но пока ответа не получили.

Напомним: Офис президента Владимира Зеленского возобновил проект "Олимпийская надежда". При Викторе Януковича этот проект не реализовали, в частности потому, что деньги, предназначенные на него, были выведены в оффшоры.

Среди подозреваемых по делу – родной брат Владислава Каськива Александр Каськив и двоюродный – Александр Матковский. Владислав Каськив и Матковский ранее заявляли о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

Напомним: Офис президента Владимира Зеленского возобновил проект "Олимпийская надежда". При Викторе Януковича этот проект не реализовали, в частности потому, что деньги, предназначенные на него, были выведены в оффшоры.

Ответственным за реализацию проекта был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект. Среди подозреваемых по делу – родной брат Владислава Каськива Александр Каськив и двоюродный – Александр Матковский. 

Владислав Каськив и Матковский ранее заявляли о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

Читайте также: От Оранжевой революции до розыске. Что необходимо знать о карьере Каськива

Предыстория:

  • В 2016 году Панама удовлетворила запрос Генпрокуратуры о выдаче Владислава Каськива для привлечения к ответственности в рамках расследования уголовного производства в отношении хищения госсредств в 2012-2013 годах в размере 7,5 миллионов гривен – по заключенному им, как главой Держинвестпроекту, договору об оказании рекламных услуг. 
  • В 2017 году Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.
  • С 2018 года детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование хищения, отмывания и легализации денег, выделенных из госбюджета для реализации национальных проектов, в частности, "Олимпийская надежда - 2022".
  • В 2018 году Генпрокуратура обратилась в Панаму с просьбой дать согласие на привлечение Каськива к уголовной ответственности в рамках производства, которое расследует НАБУ.
  • В 2019 году Панама отказала в этом, объясняя тем, что ранее Генпрокуратура уже предоставила безотзывные гарантии непредъявление Каськиву обвинений за какое другое преступление, которое не было указано в запросе о его экстрадиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КаськивНАБУМИДспорткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Все новости...
Каськив
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива
Каськив, избранный в облсовет от ОПЗЖ, до сих пор под судом
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: