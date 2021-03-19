НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в МИД с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива – в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на проект "Олимпийская надежда".

Источник: пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира в ответ на запрос "Схем", заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода"

Дословно НАБУ: "Детективы собрали достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении бывшему главе Госинвестпроекта. Однако есть определенный нюанс. Условия экстрадиции (Каськива – ред.), которую Генеральная прокуратура осуществила еще в 2017 году, предусматривают его выдачу исключительно по тем статьям, которые были указаны ГПУ тогда, когда они это требование формировали и направляли в Панаму.

Поэтому его привлечение к уголовной ответственности уже в рамках дела НАБУ, – то есть, это другие статьи чем те, по которым обращалась прокуратура, – требует отдельного согласования панамской стороны".

Детали: Детективы НАБУ направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения.

Енин, который ранее в должности заместителя генпрокурора занимался экстрадицией Каськива, рассказал, что МИД по просьбе НАБУ уже работает над тем, чтобы провести дополнительные разъяснительные переговоры с панамской стороной.

Енин заявил: "Генеральная прокуратура Украины не давала никаких безотзывных гарантий. Мы действительно дали гарантии при выдаче господина Каськива о том, что он не будет привлекаться к ответственности за какие другие преступления, кроме тех, за которые он был выдан. В то же время это никоим образом не ограничивает права как органа досудебного расследования, так и органа прокуратуры обращаться с новыми ходатайствами о предоставлении панамской стороной разрешения на привлечение к ответственности за другие преступления, совершенные до момента выдачи из Республики Панама".

На вопрос, есть ли шанс получить согласие от Панамы, Енин ответил: "Безусловно".

Он также сообщил, что МИД направил поручение в посольство Украины в Мексике, которое по совместительству выполняет функции посольства Украины в Панаме, чтобы там выяснили позицию панамской стороны.

В МИД надеются, что панамская сторона учтет эту информацию – и тогда можно будет говорить о дальнейших процессуальных шагах.

Енин также отметил, что наилучшие возможности для коммуникации с Панамой имеет Офис генпрокурора.

По его словам, дипломаты могут "оказать определенное содействие", но "обычно общение происходит именно на уровне центральных компетентных органов, и это уже добрая воля панамской стороны – захотят ли они говорить с нами именно по дипломатическим каналам, или будут настаивать на том, чтобы с ними общались их визави, в данном случае – Офис генпрокурора".

Журналисты спросили Офис генпрокурора, какие шаги они планируют сделать, чтобы получить согласие Панамы на привлечение к уголовной ответственности бывшего главы Госинвестпроекта в рамках уголовного дела НАБУ, но пока ответа не получили.

Напомним: Офис президента Владимира Зеленского возобновил проект "Олимпийская надежда". При Викторе Януковича этот проект не реализовали, в частности потому, что деньги, предназначенные на него, были выведены в оффшоры.

Среди подозреваемых по делу – родной брат Владислава Каськива Александр Каськив и двоюродный – Александр Матковский. Владислав Каськив и Матковский ранее заявляли о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

Напомним: Офис президента Владимира Зеленского возобновил проект "Олимпийская надежда". При Викторе Януковича этот проект не реализовали, в частности потому, что деньги, предназначенные на него, были выведены в оффшоры.

Ответственным за реализацию проекта был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект. Среди подозреваемых по делу – родной брат Владислава Каськива Александр Каськив и двоюродный – Александр Матковский.

Владислав Каськив и Матковский ранее заявляли о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.

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