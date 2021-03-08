Возле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко

Возле резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом в понедельник прошла акция сторонников Сергея Стерненко, приговоренного к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека.

Источник: телеграмм-канал сторонников Стерненко "Самозахист"

Детали: Как отмечают участники акции, в ней участвовали несколько сотен человек.

Они отправились в 16 часов от метро "Выдубичи" в Конча-Заспу. У резиденции их встретил наряд полиции.

Участники требовали освободить Стерненко, а также подозреваемого по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

Как видно из опубликованного в сети фото и видео, они развернули большой баннер "Молчание держит за решеткой", а также повесили плакаты и листовки на ограждение.

YAROSLAV ANTONYAK/FACEBOOK

Также участники жгли файеры.

Сторонники Стерненко отметили, что в понедельник продолжат "требовать справедливого правосудия для Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и всех политзаключенных".

Их акция запланирована в 9:00 утра возле гостиницы "Президент Отель" (ул.Госпитальная, 12), где судьи со всей страны будут избирать членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в сообщении канала, участники будут требовать изменений правил отбора членов ВРП, "куда должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров".

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