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Возле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко

Понедельник, 8 марта 2021, 19:57
Возле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко
Yaroslav Antonyak/Facebook

Возле резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом в понедельник прошла акция сторонников Сергея Стерненко, приговоренного к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека.

Источник: телеграмм-канал сторонников Стерненко "Самозахист"

Детали: Как отмечают участники акции, в ней участвовали несколько сотен человек.

Они отправились в 16 часов от метро "Выдубичи" в Конча-Заспу. У резиденции их встретил наряд полиции.

Участники требовали освободить Стерненко, а также подозреваемого по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

 
"Самозахист"

Как видно из опубликованного в сети фото и видео, они развернули большой баннер "Молчание держит за решеткой", а также повесили плакаты и листовки на ограждение.

 
YAROSLAV ANTONYAK/FACEBOOK

Также участники жгли файеры.

Сторонники Стерненко отметили, что в понедельник продолжат "требовать справедливого правосудия для Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и всех политзаключенных".

Их акция запланирована в 9:00 утра возле гостиницы "Президент Отель" (ул.Госпитальная, 12), где судьи со всей страны будут избирать членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в сообщении канала, участники будут требовать изменений правил отбора членов ВРП, "куда должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров".

Предыстория:

  • 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
  • В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
  • 27 февраля в Киеве прошла еще одна акция в поддержку Стерненко. Следующая акция запланирована на 9 марта.

Знать больше Нападение на "Родину". За что Стерненко и его соратнику присудили 7 лет тюрьмы

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Украинская правда

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Темы: СтерненкоакцииЗеленский
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