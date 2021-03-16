Во власти допускают, что слухи об опасности вакцины "AstraZeneca" растут из России
Слухи об опасности вакцины "AstraZeneca" могут быть связаны с информационной кампанией против нее со стороны России, в Украине зафиксировали лишь два случая серьезных аллергических реакций от ее аналога "Covishield", заявляют в партии власти.
Источник: министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram и глава медицинского комитета парламента Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в эфире "Свобода слова на ICTV"
Прямая речь Ткаченко: "Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Цель – расчистить фармрынок для Спутника V.
Спутник еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу после этого неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" – вакцины AstraZeneca.
Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника.
Но мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов, о чем говорят и во Всемирной организации здравоохранения, и в Европейском агентстве по лекарственным средствам". .
Детали: Ткаченко высказался за проверку того, из каких источников появилась "информация о псевдо опасности вакцины AstraZeneca" и кто лоббировал распространения этих "страшилок" в европейских СМИ.
Министр добавил, что сам он чувствует себя хорошо после первой дозы вакцины "AstraZeneca" (Covishield), с момента прививки прошло уже 5 дней.
При этом Михаил Радуцкий заявил, что из 53 тысяч провакцинированных украинцев известно лишь о двух случаях серьезных аллергических реакций. Всего было 300 сообщений о незначительных реакциях после иммунизаций: покраснение и несущественное повышение температуры.
Радуцкий отметил, что в Евросоюзе некоторые страны приостановили использование вакцины "AstraZeneca", а Таиланд уже возобновил после того, как приостановил вакцинацию ею на прошлой неделе.
Прямая речь Радуцкого: "На сегодня в мире провакцинировано вакцинами AstraZeneca или CoviShield в целом 17 миллионов человек. И у нас есть информация в одной или двух странах о трех случаях тромбоэмболии. Это не повод считать, что вакцина (виновата – ред.). Да, останавливают, изучают, но никто ее не отменяет, не запрещает".
Напомним: Украины 23 февраля получила 500 тысяч доз вакцины Covishield (аналог AstraZeneca из Индии),, которую закупила по контракту. 24 февраля ею начали вакцинировать украинцев из групп риска, а затем и известных деятелей для популяризации прививок.
Срок годности этих вакцин – до 23 июня.
Предыстория:
- Иностранные СМИ сообщали, что по состоянию на 8 марта было известно о 37 серьезных реакциях на вакцину "AstraZeneca": 15 случаев тромбоэмболии легочной артерии и 22 случая тромбоза глубоких вен после вакцинации в Евросоюзе и Великобритании.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
- Индонезия и ряд государств ЕС приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca с предохранительной целью. Среди них: Швеция, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Латвия.
- В то же время Польша не стала отказываться от этой вакцины. Не хотят прекращать использование "AstraZeneca" Канада и Великобритания (хотя Ирландия приостановила вакцинацию ею).
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектам. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило то же самое. 18 марта оно проведет спецзаседание по этому поводу.