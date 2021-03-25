Китайскую вакцину привезли в Украину, она проходит десятидневную проверку – Ляшко

В Украину привезли 215 тысяч китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Теперь она должна пройти десятидневный лабораторный контроль - к этому времени ее использование запрещено.

Источник: главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН

Прямая речь Ляшко: "В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она требует двух прививок. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться.

Но использовать будут четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня - вторую. О том, почему пришло только 215 тысяч доз, то это - вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это – 1,9 млн доз вакцины".

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