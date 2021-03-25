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Китайскую вакцину привезли в Украину, она проходит десятидневную проверку – Ляшко

Четверг, 25 марта 2021, 22:58
Китайскую вакцину привезли в Украину, она проходит десятидневную проверку – Ляшко

В Украину привезли 215 тысяч китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Теперь она должна пройти десятидневный лабораторный контроль - к этому времени ее использование запрещено.

Источник: главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН

Прямая речь Ляшко: "В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она требует двух прививок. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться.

Но использовать будут четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня - вторую. О том, почему пришло только 215 тысяч доз, то это - вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это – 1,9 млн доз вакцины".

Предыстория:

  • Группа компаний "Лекхим" заявила, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech прибудет в Украину вечером 25 марта.
  • Ранее планировалось, что первая партия вакцин Sinovac Biotech (700 тысяч доз) поступит в начале марта. Всего компания должна поставить 1,9 млн доз этой вакцины.
  • 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Covishield.
  • Посольство Украины в Китае 25 марта сообщило, что первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech уже отправили в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко Виктор
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