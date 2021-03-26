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Более 200 человек задержали в Беларуси в День Воли

Пятница, 26 марта 2021, 12:12
Более 200 человек задержали в Беларуси в День Воли

Правозащитники сообщают по меньшей мере о 245 задержанных в разных городах Беларуси в День Воли, милиция Беларуси подтверждает задержание более 200 человек.

Источник: Белорусский центр защиты прав человека "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: С 245 задержанных 176 белорусов схватили в Минске. Правозащитники обнародуют их фамилии.

Также и МВД Беларуси сообщило о более 200 задержанных по всей стране "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" во время празднования Дня Воли.

Массовых акций, которые обычно происходят 25 марта, не произошло. Центр Минска накануне перед акцией заранее заблокировала милиция.  В других городах люди собирались небольшими группами во дворах.  Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне праздника.

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Предыстория:

  • В общественном объединении Белорусский народный фронт "Возрождение" (БНФ) сообщили, что минская милиция отказалась охранять порядок на акции оппозиции в День Воли 25 марта.
  • Накануне 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли, лидер оппозиции Светлана Тихоновская обратилась к народу.
  • Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии расширили санкционный список против режима Александра Лукашенко, в который отныне включены 118 белорусских силовиков.
  • 25 марта, в День Воли Беларуси, в Минск ехали грузовики, машины заграждения, автобусы и автомобили с бухтами колючей проволоки, которые называют "Спираль Бруно". Подобного не было с конца осени, со времен массовых протестов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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