Более 200 человек задержали в Беларуси в День Воли

Правозащитники сообщают по меньшей мере о 245 задержанных в разных городах Беларуси в День Воли, милиция Беларуси подтверждает задержание более 200 человек.

Источник: Белорусский центр защиты прав человека "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: С 245 задержанных 176 белорусов схватили в Минске. Правозащитники обнародуют их фамилии.

Также и МВД Беларуси сообщило о более 200 задержанных по всей стране "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" во время празднования Дня Воли.

Массовых акций, которые обычно происходят 25 марта, не произошло. Центр Минска накануне перед акцией заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне праздника.

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Предыстория: