На Тупицкого составили новый протокол: отменил рассмотрение своего же нарушения

Глава Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков 25 марта составил админпротокол на отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, который отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать совершенный им проступок.

Источник: сайт НАПК

Детали: Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается несообщения о наличии реального конфликта интересов.

Как пояснили в агентстве, Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направленного в суд обращения Госбюро расследований о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР.

Суть нарушения заключается в том, что 9 марта в КСУ поступило обращение от Государственного бюро расследований о совершении Тупицким "существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи".

Исполняющий обязанности председателя КСУ Сергей Головатый своим распоряжением созвал специальное пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть направление обращения ГБР на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

Со своей стороны Тупицкий, несмотря на отстранение от должности председателя КСУ, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее изданное распоряжение Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил о нем КСУ.

В НАПК напомнили о других админпротоколах на Тупицкого, которые тот игнорирует. Например, 26 марта должно было состояться заседание суда по рассмотрению двух таких протоколов, составленных НАПК в феврале этого года. Они касались действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию земучастка в Крыму. Однако, отмечают в агентстве, Тупицкий не явился на заседание и суд не состоялся.

НАПК надеется, что во время проведения следующих заседаний Тупицкий "проявит уважение к коллегам и примет в них участие".

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