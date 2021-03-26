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Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"

Пятница, 26 марта 2021, 11:09
Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь заворачиваться в пледик
DW

Бывший доброволец и нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения, свою вину он отрицает.

Источник: сообщение Семенченко в Facebook и комментарий пресс-центра СБУ

Прямая речь Семенченко: "Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом. 

Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности.

Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ...

Сейчас еду в СБУ на Аскольдов чтобы получить подозрение и дать объяснения. О месте и времени суда, который назначат мне для избрания меры пресечения, сообщу дополнительно".

Детали: Семенченко заверил, что как украинский доброволец он не собирается "заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия" – и готов защищать себя в суде.

В СБУ подтвердили, что Семенченко приехал в киевское управление ведомства.

В спецслужбе добавили, что свою позицию уже обнародовали и предоставили часть доказательств, а при появлении новых обстоятельств общественности сообщат об этом.

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.
  • 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу
  • Шевченко отрицает свою причастность к делу.
  • СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Украинская правда

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Темы: СеменченкоСБУкриминалвойнаоружие
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