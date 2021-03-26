Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"
Бывший доброволец и нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения, свою вину он отрицает.
Источник: сообщение Семенченко в Facebook и комментарий пресс-центра СБУ
Прямая речь Семенченко: "Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом.
Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности.
Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ...
Сейчас еду в СБУ на Аскольдов чтобы получить подозрение и дать объяснения. О месте и времени суда, который назначат мне для избрания меры пресечения, сообщу дополнительно".
Детали: Семенченко заверил, что как украинский доброволец он не собирается "заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия" – и готов защищать себя в суде.
В СБУ подтвердили, что Семенченко приехал в киевское управление ведомства.
В спецслужбе добавили, что свою позицию уже обнародовали и предоставили часть доказательств, а при появлении новых обстоятельств общественности сообщат об этом.
Предыстория:
- 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.
- 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу
- Шевченко отрицает свою причастность к делу.
- СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
- Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.