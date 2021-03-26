Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"

Бывший нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения, свою вину он отрицает.

Источник: сообщение Семенченко в Facebook и комментарий пресс-центре СБУ

Прямая речь Семенченко: "Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом.

Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности.

Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ...

Сейчас еду в СБУ на Аскольдов чтобы получить подозрение и дать объяснения. О месте и времени суда, который назначат мне для избрания меры пресечения, сообщу дополнительно".

Детали: Семенченко заверил, что как украинский доброволец он не собирается "заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия" – и готов защищать себя в суде.

В СБУ подтвердили, что Семенченко приехал в киевское управление ведомства.

В спецслужбе добавили, что свою позицию уже обнародовали и предоставили часть доказательств, а при появлении новых обстоятельств общественности сообщат об этом.

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