Дело частной ПВК: суд арестовал Семенченко без права залога
В деле о незаконном создании частной военной компании суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Что предшествовало: Ранее 26 марта бывший доброволец и экс-нардеп Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения, свою вину он отрицает.
В этот же день Печерский суд Киева отправил другого подозреваемого по делу - так называемого агента НАБУ - Евгения Шевченко под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог в 5 млн гривен.
Предыстория:
- 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.
- 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу
- Шевченко отрицает свою причастность к делу.
- СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
- Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.