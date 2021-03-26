В деле о незаконном создании частной военной компании суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что предшествовало: Ранее 26 марта бывший доброволец и экс-нардеп Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения, свою вину он отрицает.

В этот же день Печерский суд Киева отправил другого подозреваемого по делу - так называемого агента НАБУ - Евгения Шевченко под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог в 5 млн гривен.

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