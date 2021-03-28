Коронавирус: количество привитых в Украине приближается к 200 тысячам

В течение субботы 4616 украинцев получили вакцину против COVID-19.

Источник: сообщение министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Учитывая 4616 вакцинаций за сутки 27 марта, в Украине 196 880 человек привито с начала кампании.

Из них получили 1 дозу - 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Напомним: Ранее Максим Степанов на вопрос журналистов, почему Украина отстает от плана вакцинации против коронавируса, ответил, что существует проблема в организации работы пунктов прививок.

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