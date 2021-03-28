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"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации

Воскресенье, 28 марта 2021, 02:45
obukhovrda.gov.ua

Украина в 1,8 раз отстает от графика вакцинации.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что еще не завершен первый этап вакцинации, и сразу предполагалось, что будут разворачивать одновременно первый и второй этапы.

На вопрос, почему Украина отстает от плана, Степанов ответил, что этот вопрос организации работы.

Прямая речь Степанова: "Что я имею в виду? Например, когда ты поднимаешь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта прививки.

Что такое пункт прививки? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта прививки завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!

Они мне называли сейчас такие причины, мне аж стыдно... Там - не успели, а там - у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда".

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
  • По состоянию на 27 марта в Украине привито 192 264 человека.

Темы: СтепановМинздраввакцинация


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