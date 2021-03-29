Россияне договорились о производстве "Спутник V" в Китае

Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компаний Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd. договорились о производстве более 60 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Источник: сайт РФПИ

Детали: Начало коммерческого производства запланировано на май.

Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек.

РФПИ подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Что было раньше: В конце марта стало известно, что россияне пытаются раздать "Спутник" бедным странам через COVAX.

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