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Россияне договорились о производстве "Спутник V" в Китае

Понедельник, 29 марта 2021, 14:57
Фото rg.ru

Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компаний Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd. договорились о производстве более 60 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Источник: сайт РФПИ

Детали: Начало коммерческого производства запланировано на май.

Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек.

РФПИ подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.  

Что было раньше: В конце марта стало известно, что россияне пытаются раздать "Спутник" бедным странам через COVAX.

Предыстория:

  • По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.
  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
  • Российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

Украинская правда
Темы: РосcиявакцинацияКитай


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