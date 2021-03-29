Россияне договорились о производстве "Спутник V" в Китае
Понедельник, 29 марта 2021, 14:57
Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компаний Китая Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd. договорились о производстве более 60 млн доз российской вакцины "Спутник V".
Источник: сайт РФПИ
Детали: Начало коммерческого производства запланировано на май.
Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек.
РФПИ подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.
Что было раньше: В конце марта стало известно, что россияне пытаются раздать "Спутник" бедным странам через COVAX.
Предыстория:
- По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.
- В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
- Российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.
Украинская правда