Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС

Александр Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года.

Источник: документ на Facebook-странице суда

Детали: В документе, распространенном судом, указывается, что это распоряжение председателя КС. Тупицкий, которого 29 марта государственная охрана не пустила в КС, отмечает, что заседание созывается для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Конституционного суда Касминина и Тупицкого в связи с указом президента от 27 марта.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

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