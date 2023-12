Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

Послы стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против физических и юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы Евросоюза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины", - написал Джозвяк.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea