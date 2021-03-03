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Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

Среда, 3 марта 2021, 11:09
Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка
Фото bitva.wiki

Послы стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против физических и юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы Евросоюза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины", - написал Джозвяк.

Отдельным решением послы также одобрили продолжение замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и семи его соратников.

В то же время из санкционного списка исключили бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Ранее Джозвяк уже писал, что такое решение ожидается, так как из Киева не получили достаточно доказательств, чтобы эти лица оставались в списке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя эти сообщения, сказал, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.

В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, на данный момент остаются восемь бывших украинских чиновников.

Среди них: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко и Александр Клименко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСсанкцииЯнуковичАрбузовТабачник
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