Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли Європейського Союзу 3 березня вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України", - написав Джозвяк.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea