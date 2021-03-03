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Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Середа, 3 березня 2021, 11:09
Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку
Фото bitva.wiki

Посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли Європейського Союзу 3 березня вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України", - написав Джозвяк.

Окремим рішенням посли також схвалили продовження заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та семи його соратників.

Водночас із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше Джозвяк вже писав, що таке рішення очікується, тому що з Києва не отримали достатньо доказів для того, щоб ці особи залишалися у списку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ці повідомлення, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються вісім колишніх українських високопосадовців.

Серед них: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко та Олександр Клименко. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСсанкціїЯнуковичАрбузовТабачник
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