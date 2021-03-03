Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Середа, 3 березня 2021, 12:09
Фото bitva.wiki

Посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли Європейського Союзу 3 березня вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України", - написав Джозвяк.

Окремим рішенням посли також схвалили продовження заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та семи його соратників.

Водночас із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше Джозвяк вже писав, що таке рішення очікується, тому що з Києва не отримали достатньо доказів для того, щоб ці особи залишалися у списку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ці повідомлення, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються вісім колишніх українських високопосадовців.

Серед них: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко та Олександр Клименко. 

Теми: ЄСсанкціїЯнуковичАрбузовТабачник


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню

Скасувати переведення годинників: Рада зробила перший крок

Радуцький каже, що коронавірус мутує: в українців з'являються нові симптоми

Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Бойовикам на Донбасі дозволили частіше стріляти в бік української армії – росЗМІ

У Києві стрибок смертей від COVID – найбільше за останні 7 тижнів

Усі новини...
ЄС
ЄС розглядає можливість переходу на екстрене схвалення вакцин від коронавірусу
МЗС розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму
США синхронно з ЄС вводять нові санкції через Навального
Останні новини
15:00
Шмигаль назвав 2 топ-завдання для Мінагрополітики на 2021 рік
14:58
інфографікаУкраїнці гірше ставляться до РФ, ніж росіяни до України – опитування
14:57
Словаччина запровадила нічну комендантську годину
14:40
Російський суд засудив проукраїнського активіста Приходька до 5 років тюрми
14:38
Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Найближчим часом очікуємо на ухвалення закону
14:18
Уряд Словаччини на межі розпаду через купівлю російської вакцини
14:14
Путін доручив поліції активно моніторити інтернет
14:07
Дарницький міст добудують у 2021 році - "УЗ" та "Укравтодор" підписали меморандум
14:04
"Укрпошта" вперше випустить марки із зображеннями оголених людей в жанрі ню
13:58
У МОН запустять е-систему - відстежуватимуть, як працевлаштувалися випускники вишів
Усі новини...