В США количество пунктов вакцинации должно возрасти до 40 тысяч – Байден
В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.
Источник: Укринформ, который цитирует Байдена во время выступления в Белом доме по преодолению пандемии в США
Прямая речь: "Чтобы облегчить вакцинацию для американцев - в то время, как поставки (препаратов) и возможности для их применения увеличиваются - я отдаю распоряжение своей команде по COVID обеспечить развертывание мест вакцинации для 90% всех американцев в радиусе пяти миль ( от квартир - ред.) до 19 апреля, в течение трех недель с сегодняшнего дня ".
Детали: Байден уточнил, что прививки делают в около 17 тысяч аптек по всей стране. Однако это количество должно вырасти более чем вдвое – до 40 ысяч в течение следующих трех недель.
Президент США также обратился к губернаторам отдельных (главным образом, республиканских) штатов, не ослаблять карантинные ограничения, в частности, не отменять обязательного ношения масок.
"Это не вопрос политики", – отметил американский лидер.
Предыстория:
- Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
- Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
- Вакцинация в США началась с 14 декабря.
- Президент США Джо Байден 26 марта назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.