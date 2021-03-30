В США количество пунктов вакцинации должно возрасти до 40 тысяч – Байден

В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.

Источник: Укринформ, который цитирует Байдена во время выступления в Белом доме по преодолению пандемии в США

Прямая речь: "Чтобы облегчить вакцинацию для американцев - в то время, как поставки (препаратов) и возможности для их применения увеличиваются - я отдаю распоряжение своей команде по COVID обеспечить развертывание мест вакцинации для 90% всех американцев в радиусе пяти миль ( от квартир - ред.) до 19 апреля, в течение трех недель с сегодняшнего дня ".

Детали: Байден уточнил, что прививки делают в около 17 тысяч аптек по всей стране. Однако это количество должно вырасти более чем вдвое – до 40 ысяч в течение следующих трех недель.

Президент США также обратился к губернаторам отдельных (главным образом, республиканских) штатов, не ослаблять карантинные ограничения, в частности, не отменять обязательного ношения масок.

"Это не вопрос политики", – отметил американский лидер.

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