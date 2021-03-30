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Жительница Кривого Рога за 1000 грн продавала справки о COVID – полиция

Вторник, 30 марта 2021, 12:56

Жительница Кривого Рога за тысячу гривен продавала поддельные сертификаты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Источник: полиция Днепропетровщины

Дословно: "В течение марта в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога".

Детали: Известно, что женщина расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавируса. После - реализовывала их. Желающим получить соответствующий сертификат тестирование не проводилось. Отмечается, что получить сертификаты можно было как и для выезда за границу, так и для использования по месту требования.

 

В месте проживания женщины силовики провели обыск. В результате чего было изъятого три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

 

Полиция открыла производство по статье "Мошенничество". Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о вручении ей сообщение о подозрении.

Напомним:

  • Это не первый случай продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса. Так, в начале марта в Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые за 550 гривен печатали справки об отсутствии заболевания Covid-19 с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.
  • Позже на аналогичной "работе" разоблачили двух жителей столицы.
  • В январе также сообщалось, что в Киеве разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки о отрицательный тест на COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рогкоронавирус
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