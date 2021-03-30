Жительница Кривого Рога за 1000 грн продавала справки о COVID – полиция

Жительница Кривого Рога за тысячу гривен продавала поддельные сертификаты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Источник: полиция Днепропетровщины

Дословно: "В течение марта в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога".

Детали: Известно, что женщина расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавируса. После - реализовывала их. Желающим получить соответствующий сертификат тестирование не проводилось. Отмечается, что получить сертификаты можно было как и для выезда за границу, так и для использования по месту требования.

В месте проживания женщины силовики провели обыск. В результате чего было изъятого три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

Полиция открыла производство по статье "Мошенничество". Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о вручении ей сообщение о подозрении.

Напомним: