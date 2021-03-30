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Порошенко будет судится с Геращенко из-за обвинений в причастности к событиям в ОП

Вторник, 30 марта 2021, 17:43

Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко подал иск к Антону Геращенко и Министерству внутренних дел с требованием опровергнуть заявления о причастности к акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

Источник: обращение "Европейской солидарности"

Детали: Эту информацию озвучил нардеп Андрей Парубий в контексте слежения за депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко. В этом нардепы обвинили власть и связали такие действия с заявлениями о причастности к событиям в Офисом президента.

Прямая речь Парубия: "В "Европейской солидарности" считают, что незаконная слежка может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбитых стекол на двери на Банковую. Петр Порошенко направил иск в МВД и лично к Антону Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, такой, что наносит вред его репутации".

Что предшествовало: По личному мнению заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, заинтересованным в провокациях под Офисом президента во время акции сторонников Сергея Стерненко является бывший президент и действующий нардеп Петр Порошенко. Об этом он заявил в прямом эфире Радио Свобода.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой.
  • Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
  • 21 марта проход в здание Офиса президента перекрыли правоохранители.
  • В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьГеращенко АнтонМВДсуд


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