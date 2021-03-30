Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко будет судится с Геращенко из-за обвинений в причастности к событиям в ОП

Вторник, 30 марта 2021, 17:43
Порошенко будет судится с Геращенко из-за обвинений в причастности к событиям в ОП

Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко подал иск к Антону Геращенко и Министерству внутренних дел с требованием опровергнуть заявления о причастности к акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

Источник: обращение "Европейской солидарности"

Детали: Эту информацию озвучил нардеп Андрей Парубий в контексте слежения за депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко. В этом нардепы обвинили власть и связали такие действия с заявлениями о причастности к событиям в Офисом президента.

Прямая речь Парубия: "В "Европейской солидарности" считают, что незаконная слежка может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбитых стекол на двери на Банковую. Петр Порошенко направил иск в МВД и лично к Антону Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, такой, что наносит вред его репутации".

Что предшествовало: По личному мнению заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, заинтересованным в провокациях под Офисом президента во время акции сторонников Сергея Стерненко является бывший президент и действующий нардеп Петр Порошенко. Об этом он заявил в прямом эфире Радио Свобода.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой.
  • Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
  • 21 марта проход в здание Офиса президента перекрыли правоохранители.
  • В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьГеращенко АнтонМВДсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: