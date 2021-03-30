Верховная Рада осудила события под Офисом президента
Нардепы поддержали постановление "об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента" во время митинга в поддержку Сергея Стерненка.
Источник: заседание парламента
Детали: За проект постановления №5295 проголосовали 237 нардепов.
В постановлении отмечается, что нардепы осуждают действия под ОПУ. Депутаты постановляют:
МВД, СБУ и ГБР:
- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, которые произошли у ОПУ;
- руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципу политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у ОПУ на предмет организации и / или участия в реализации указанных событий любых политических партий и / или связанных с ними лиц;
- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;
- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством, предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, состоялось 20 марта у ОПУ.
Государственному управлению делами:
- в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного здания;
- после установления личности участников событий, произошедших у ОПУ, которые нанесли ущерб зданию в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.
Напомним:
- Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
- В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акциина Банковой.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
- 21 марта проход в здание Офиса президентаперекрыли правоохранители.
- В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитаетсяо всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ.