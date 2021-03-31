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Органы власти не будут перемещать в регионы, там создадут новые – Немчинов

Среда, 31 марта 2021, 15:26

Органы исполнительной власти не планируют перемещать в регионы, там хотят создать новые ведомства.

Источник: министр Кабинета Министров Олег Немчинов в комментарии "Укринформ"

Прямая речь: "Можем говорить о том, что, например, новые органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, в эффективном управлении".

Детали: Для воплощения такой инициативы необходимо, чтобы Верховная Рада приняла правительственный законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. После этого правительство сможет перейти к конкретной дорожной карте. Планируется, что в ближайшее время проект закона направят в парламент.

В то же время предусматривается возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в столице.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах, в Кабинете министров уже разработали предложения по "деконцентрации" органов власти.

Предыстория: 

  • После вступления в должность президента Владимир Зеленский заявлял об идее переместить Администрацию президента (теперь Офис президента) из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Тогда он говорил, что строить новое здание слишком долго, но если он будет работать на Банковой, то "с ума сойдет".
  • Однако уже почти два года Офис президента остается на Банковой. Проход к нему открыт.
  • 20 марта здание пикетировали и обрисовали, повредили двери и табличку при входе.

Темы: Кабинет министров


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