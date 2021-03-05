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Президент Еврокомиссии и Байден обсудили Украину

Пятница, 5 марта 2021, 21:34

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время телефонного разговора обменялись мнениями относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен.

По ее словам, во время разговора они договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддержать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной среды.

"Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", - отметила фон дер Ляйен.

"Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила тесно координировать нашу политику и меры по Восточной Европы, в частности. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине ", - говорится в заявлении.

"Лидеры также договорились о координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в сообщении Белого дома по результатам разговора.

По словам президента Еврокомиссии, телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обмена мнениями и началом хорошего личного партнерства".

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