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Банкноту номиналом миллион боливаров вводят в Венесуэле

Воскресенье, 7 марта 2021, 03:22

Из-за экономического кризиса и стремительную инфляцию в Венесуэле с 8 марта вводят в обращение три новых банкноты - номиналом 200 и 500 000 и один миллион боливар.

Источник: Hromadske, Центральный банк Венесуэлы

Детали: Новые банкноты начнут постепенно вводить с 8 марта 2021 года. В Центробанке отметили, что эта новация должна удовлетворить потребности национальной экономики.

На лицевой стороне всех трех новых банкнот изображен Симон Боливар - лидер борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и второй президент Венесуэлы.

Хотя новые банкноты станут самыми в Венесуэле, высокой фактической стоимости они не будут. Так, банкнота в 200 000 стоит всего 0,11 доллара, в 500 000 - 0,27 доллара, в миллион - 0,53 доллара.

Предыстория:

  • Уровень инфляции в Венесуэле в мая 2018 года превысила 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.
  • В феврале 2020 правительство Венесуэлы обратился к России с просьбой напечатать деньги для Венесуэлы.

Темы: Венесуэлаинфляцияденьги


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