Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Британии проводят опыты над добровольцами, которых инфицировали Covid

Понедельник, 8 марта 2021, 09:16

В Великобритании впервые в мире здоровых волонтеров, которые еще не были вакцинированы от COVID-19 инфицировали коронавирусом в рамках научного исследования Human Challenge Programme ( "Программа человеческого вызова").

Источник: DW со ссылкой на агентство dpa

Детали: Министерство здравоохранения Великобритании рассчитывает - благодаря данным, полученным в ходе исследований, можно будет ускорить разработку вакцин и улучшить протоколы лечения COVID-19.

Представитель ведомства рассказала, что взрослых добровольцев в безопасных и контролируемых условиях инфицируют вирусом, а медики и ученые круглосуточно будут следить за состоянием зараженных людей. Первые тесты в рамках исследования ученые сделали 6 марта.

Для участия в исследовании ученые отобрали около 90 молодых и здоровых людей, которые вряд ли будут переносить COVID-19 в тяжелой форме. На начальном этапе добровольцы контактируют с незначительным количеством вируса, которое нужно для инфицирования. Цель исследования - изучить, как иммунная система человека реагирует на вирус, и как частицы вируса реагируют на среду.

Исследование проводится в лондонской больнице Royal Free Hospital.

По данным британского правительства, это первое подобное исследование в мире. Ранее таким образом уже изучали грипп и малярию, хотя в тех случаях испытуемые ранее уже получали лекарства.

Немецкие ученые, однако, подвергли критике такие исследования, предположив, что в лабораторных условиях инфекция будет развиваться не так, как в реальной жизни.

Темы: наукакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли

Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих

США готовят кибератаки против России - NYT

Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ

Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"

Магучих выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Все новости...
наука
Шмыгаль говорит, что делать украинскую вакцину слишком долго
Научная евроинтеграция Украины: будет ли продолжение?
Аваков хочет забрать у Института физиологии 16-этажный корпус
Последние новости
10:10
Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International
09:42
За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек
09:16
В Британии проводят опыты над добровольцами, которых инфицировали Covid
08:39
Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли
08:26
SpaceX готовится запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих
07:40
Боевики использовали противотанковый ракетный комплекс – ООС
07:00
Украина оказалась на 11 месте в мире по количеству новых больных COVID
06:46
США готовят кибератаки против России - NYT
06:10
В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку - она съела 30 таблеток
Все новости...