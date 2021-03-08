В Британии проводят опыты над добровольцами, которых инфицировали Covid
В Великобритании впервые в мире здоровых волонтеров, которые еще не были вакцинированы от COVID-19 инфицировали коронавирусом в рамках научного исследования Human Challenge Programme ( "Программа человеческого вызова").
Источник: DW со ссылкой на агентство dpa
Детали: Министерство здравоохранения Великобритании рассчитывает - благодаря данным, полученным в ходе исследований, можно будет ускорить разработку вакцин и улучшить протоколы лечения COVID-19.
Представитель ведомства рассказала, что взрослых добровольцев в безопасных и контролируемых условиях инфицируют вирусом, а медики и ученые круглосуточно будут следить за состоянием зараженных людей. Первые тесты в рамках исследования ученые сделали 6 марта.
Для участия в исследовании ученые отобрали около 90 молодых и здоровых людей, которые вряд ли будут переносить COVID-19 в тяжелой форме. На начальном этапе добровольцы контактируют с незначительным количеством вируса, которое нужно для инфицирования. Цель исследования - изучить, как иммунная система человека реагирует на вирус, и как частицы вируса реагируют на среду.
Исследование проводится в лондонской больнице Royal Free Hospital.
По данным британского правительства, это первое подобное исследование в мире. Ранее таким образом уже изучали грипп и малярию, хотя в тех случаях испытуемые ранее уже получали лекарства.
Немецкие ученые, однако, подвергли критике такие исследования, предположив, что в лабораторных условиях инфекция будет развиваться не так, как в реальной жизни.