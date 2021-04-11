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В России заговорили о выходе из ПАСЕ

Воскресенье, 11 апреля 2021, 00:02
В России заговорили о выходе из ПАСЕ

В российской Думе глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.

Источник: Слуцкий, которого цитируют РИА Новости

Прямая речь: "Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция".

Детали: Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть российскую сторону к тому, что выйти из организации.

Предыстория: Российскую делегацию лишали права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после захвата Крыма. В знак протеста россияне тогда отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.

Напомним:

  • 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам тюрмы. 28 февраля политика перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.
  • В марте адвокаты заявили о стремительном ухудшении его состояния здоровья.
  • 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.
  • Десятки депутатов Европарламента и парламентов отдельных стран ЕС обнародовали совместное обращение в связи с состоянием заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Отдельно влиятельные немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕНавальныйРосcия
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