В России заговорили о выходе из ПАСЕ

В российской Думе глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.

Источник: Слуцкий, которого цитируют РИА Новости

Прямая речь: "Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция".

Детали: Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть российскую сторону к тому, что выйти из организации.

Предыстория: Российскую делегацию лишали права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после захвата Крыма. В знак протеста россияне тогда отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.

Напомним: