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У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ

Неділя, 11 квітня 2021, 00:02
У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ

Глава комітету з міжнародних справ російської Думи Леонід Слуцький очікує, що в ході весняної сесії ПАРЄ, яка відкриється 19 квітня, буде прийнята "жорстка антиросійська" резолюція щодо ситуації з Олексієм Навальним.

Джерело: Слуцький, якого цитують РИА Новости

Пряма мова: "Дев'ятнадцятого числа у Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І як раз в форматі термінових дебатів, тобто особливо актуальним досьє, з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція".

Деталі: Він додав, що ця ситуація може підштовхнути російську сторону до того, щоб вийти з організації.

Передісторія: Російську делегацію позбавляли права голосу у ПАРЄ в квітні 2014 року після захоплення Криму. На знак протесту росіяни тоді відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄНавальнийРосія
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