У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ
Глава комітету з міжнародних справ російської Думи Леонід Слуцький очікує, що в ході весняної сесії ПАРЄ, яка відкриється 19 квітня, буде прийнята "жорстка антиросійська" резолюція щодо ситуації з Олексієм Навальним.
Джерело: Слуцький, якого цитують РИА Новости
Пряма мова: "Дев'ятнадцятого числа у Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І як раз в форматі термінових дебатів, тобто особливо актуальним досьє, з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція".
Деталі: Він додав, що ця ситуація може підштовхнути російську сторону до того, щоб вийти з організації.
Передісторія: Російську делегацію позбавляли права голосу у ПАРЄ в квітні 2014 року після захоплення Криму. На знак протесту росіяни тоді відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі.
Нагадаємо:
- 3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років в'язниці. 28 лютого політика перевезли до виправної колонії у Володимирській області.
- У березні адвокати заявили про стрімке погіршення його стану здоров’я.
- 31 березня Навальний оголосив голодування, вимагаючи пустити до нього лікаря.
- Десятки депутатів Європарламенту та парламентів окремих країн ЄС оприлюднили спільне звернення у зв’язку зі станом ув’язненого російського опозиціонера Навального. При цьому впливові німецькі політики звинуватили Росію у цілеспрямованих тортурах Навального.