Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ

Неділя, 11 квітня 2021, 00:02

Глава комітету з міжнародних справ російської Думи Леонід Слуцький очікує, що в ході весняної сесії ПАРЄ, яка відкриється 19 квітня, буде прийнята "жорстка антиросійська" резолюція щодо ситуації з Олексієм Навальним.

Джерело: Слуцький, якого цитують РИА Новости

Пряма мова: "Дев'ятнадцятого числа у Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І як раз в форматі термінових дебатів, тобто особливо актуальним досьє, з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція".

Деталі: Він додав, що ця ситуація може підштовхнути російську сторону до того, щоб вийти з організації.

Передісторія: Російську делегацію позбавляли права голосу у ПАРЄ в квітні 2014 року після захоплення Криму. На знак протесту росіяни тоді відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі.

Нагадаємо:

Теми: ПАРЄНавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини

відеоЕрдоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму

Німецькі політики звинуватили Росію у цілеспрямованих тортурах Навального

США будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи

"ДНР" хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка

відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

Усі новини...
ПАРЄ
Україна перезапускає конкурс з обрання судді у ЄСПЛ – Зеленський
Кулеба: Ця ПАРЄ давно зламалась, нову не принесли
ПАРЄ ухвалила рішення про відмову від санкцій щодо делегації Росії
Останні новини
00:47
Повідомили дату похорону принца Філіпа
00:20
На окупованому Донбасі утримують близько 300 заручників – Арестович
00:02
У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ
23:46
Україна і Туреччина підписали угоду про зведення житла для кримських татар
23:17
Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ по Донбасу в інше місце
22:50
ОновленоУ МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини
22:39
Вакцину CoronaVac мають відправити у регіони вже в понеділок
21:58
У Бутані в рекордні строки вакцинували від коронавірусу майже всіх дорослих
21:39
відеоЕрдоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму
20:51
РФ відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ на тему нарощування військ на кордоні
Усі новини...