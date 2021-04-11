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На оккупированном Донбассе удерживают около 300 заложников – Арестович

Воскресенье, 11 апреля 2021, 00:20
На оккупированном Донбассе удерживают около 300 заложников – Арестович

Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что сейчас на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек.

Источник: Арестович, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем ... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки".

"Есть часть людей, которые содержатся в их (незаконных вооруженных группировок - ред.) "пенитенциарной системе ", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция".

То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют.

Они также нелегитимны, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А ведь просто застенок - "Изоляция".

"Там надо все уточнять. 260-240 человек, как говорят, по разным данным, как считать.

Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать.

Есть часть людей и очень большая, которая была захвачена в Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации.

То есть это сложная ситуация".

Детали: По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.

Спикер уточнил, что речь идет об около 300 человек, находящихся в разных локациях.

При этом точная цифра удерживаемых боевиками людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна.

Предыстория:

  • В декабря 2020 года омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в тюрьмах оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Такие же данные приводила СБУ.
  • В 2020 году состоялся один обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).
  • В начале марта СБУ сообщила, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

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Темы: ОРДЛОпленныеДонбасс
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