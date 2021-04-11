Зависимость от РФ и обман подчиненных: в Нидерландах опубликовали записи в деле МН17
Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский "Боинг" МН17 17 июля 2014 года.
Источник: программа Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS
Детали: Журналисты восстановили хронологию событий, основываясь на записях разговоров Сергея Дубинского с позывным "Хмурый", сделанных в июле и августе 2014 года.
Дубинский в то время был в подчинении у Игоря Гиркина ("Стрелок").
Журналисты отмечают, что в начале июля увеличилось военное и политическое влияние России на боевиков. Вечером 4 июля Дубинскому позвонил неустановленный человек и предупредил о том, что в тот день на территорию ОРДО прибыл кто-то из Москвы, и политическая верхушка псевдореспублики может быть заменена.
В этом же разговоре Дубинский предполагает, что военные и стратегические решения также принимаются в Москве. По его словам, в разговоре с Гиркиным Москва не позволяла боевикам покинуть Славянск. Позже решение об отступлении все-таки было принято.
В другом разговоре Дубинский также подразумевает, что Москва имеет большое право голоса: "Я разговаривал с Москвой вчера. "Номер один" (Гиркин – ред.) также разговаривал с Москвой. Они вышли на верхушку".
16 июля в одном из разговоров Дубинский выражает надежду на поддержку России в боевых действиях.
В тот же день он звонит заместителю командира батальона "Восток" и говорит, что ему нужна система "Бук", чтобы противостоять украинской боевой авиации: "Если я смогу получить "Бук" рано утром… тогда все в порядке. Если нет, я в дерьме".
Через час Дубинский сообщает своему заместителю Олегу Пулатову ("Гюрза"), что "Бук" действительно будет доставлен.
После 9 часов утра 17 июля человек с позывным "Библиотекарь" звонит Дубинскому: "Привет, Николаевич, а куда нам доставить эту красавицу?". Дубинский спрашивает, идет ли речь о "Бук-М". "Библиотекарь" подтверждает.
В 9:30 Дубинский звонит своему соратнику Пулатову, находящемуся в это время в районе Мариновки и говорит: ""Крот" сейчас притянет "Бук-М" к вам. Вы должны установить его возле Первомайска, этот "Бук-М". И "Восток" пришлет три танка в качестве охраны".
Чуть позже Дубинский приказывает Леониду Харченко ("Крот") отвезти "Бук" в Первомайск и обещает, что Пулатов присоединится позже. Через минуту Дубинский сообщает Пулатову, что тот должен ехать в Первомайск "охранять Бук".
Около 12:45 "Бук" прибывает в город Снежное. Там "Бук" выгружают с платформы, и он самостоятельно едет в Первомайск.
В 16:19 с поля под Снежным стартует ракета, которая сбивает МН17.
Спустя почти полчаса Харченко сообщает Дубинскому, что сбили украинский боевой самолет: "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку". Дубинский отвечает: "Молодцы, ребята! Сушка! Молодец".
Два часа спустя Дубинский все еще не знает, что произошло на самом деле. Это становится ясно из разговора с кем-то, кто указывает, что журналисты засыпают его вопросами о сбитом Боинге.
"Мне звонят журналисты, которые сообщают, что к югу от Донецка был сбит Боинг", - говорит собеседник. "Бой идет?", - переспрашивает Дубинский. "Боинг! Произошла авиакатастрофа", - отвечает человек. Дубинский говорит ему: "Наши люди сбили "Сушку"".
Вскоре после этого Дубинскому звонит помощник "министра обороны" Гиркина и приказывает ему немедленно явиться. После разговора тет-а-тет в офисе Гиркина Дубинский внезапно забеспокоился о том, что произошло.
Около 20:00 он звонит своему заместителю Пулатову. "Скажите, стрелял или не стрелял наш "Бук"?", - спрашивает он. Пулатов отвечает: "Бук сбил "Сушку", но до этого "Сушка" сбила Боинг. Нас пытались обвинить в этом". На уточняющий вопрос Дубинского Пулатов отвечает, что боевики наблюдали это с земли.
Через две минуты Дубинский повторяет эту историю своему начальнику Игорю Гиркину: "Итак, вот что произошло. "Сушка" сбила долбанный Боинг. После этого "Сушка", как и на втором обстреле, была сбита нашим "Буком". И многие наши люди это видели. "Гюрза" только что сообщил об этом".
Немного позже Пулатов и Харченко звонят с места крушения MH17. Сам Дубинский теперь, похоже, тоже ставит под сомнение историю, которую ему рассказали его подчиненные. Когда Харченко звонит с места крушения и спрашивает, следует ли предоставить ОБСЕ доступ, Дубинский также спрашивает того, кто сбил Боинг, но тот пересказывает старую версию.
Через несколько дней история с украинским военным самолетом, который якобы сбил Боинг, была официально принята Министерством обороны России. Вскоре Россия перешла к другой теории: рейс MH17 был сбит не сепаратистами, а "Буком" украинской армии.
В 20:30, через пять часов после рейса MH17, Дубинский звонит Гиркину. "Министр" поручает ему отправить "Бук" в Россию через Луганскую область. На какое-то время донецкие боевики теряют "Бук" из вида.
Лишь около 8:00 следующего утра Дубинский узнает, что "Бук" был доставлен в Россию. Он немедленно звонит Гиркину и докладывает, что выполнил приказ.
В 10:50 того же утра Дубинскому последний раз звонят по этому номеру по поводу рейса MH17. ОБСЕ хочет привезти украинских авиастроителей на место крушения, и у Дубинского спрашивают разрешения. "Впустите, ящики все равно у меня уже есть. Мы нашли один вчера вечером, а ночью нашли еще один. Я не уверен, может быть, их четыре, но у нас уже есть два", - говорит он.
После этого Дубинский перешел на новый номер, который тоже прослушивается, но ни о MH17, ни о "Буке" больше речь не идет.
Нидерландские журналисты отмечают, что тот факт, что Дубинский и его соучастники не знали, что выпустили ракету по Боингу, не имеет значения для обвинения.
Предыстория:
- 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
- Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".
- 3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").