Зависимость от РФ и обман подчиненных: в Нидерландах опубликовали записи в деле МН17

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский "Боинг" МН17 17 июля 2014 года.

Источник: программа Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS

Детали: Журналисты восстановили хронологию событий, основываясь на записях разговоров Сергея Дубинского с позывным "Хмурый", сделанных в июле и августе 2014 года.

Дубинский в то время был в подчинении у Игоря Гиркина ("Стрелок").

Журналисты отмечают, что в начале июля увеличилось военное и политическое влияние России на боевиков. Вечером 4 июля Дубинскому позвонил неустановленный человек и предупредил о том, что в тот день на территорию ОРДО прибыл кто-то из Москвы, и политическая верхушка псевдореспублики может быть заменена.

В этом же разговоре Дубинский предполагает, что военные и стратегические решения также принимаются в Москве. По его словам, в разговоре с Гиркиным Москва не позволяла боевикам покинуть Славянск. Позже решение об отступлении все-таки было принято.

В другом разговоре Дубинский также подразумевает, что Москва имеет большое право голоса: "Я разговаривал с Москвой вчера. "Номер один" (Гиркин – ред.) также разговаривал с Москвой. Они вышли на верхушку".

16 июля в одном из разговоров Дубинский выражает надежду на поддержку России в боевых действиях.

В тот же день он звонит заместителю командира батальона "Восток" и говорит, что ему нужна система "Бук", чтобы противостоять украинской боевой авиации: "Если я смогу получить "Бук" рано утром… тогда все в порядке. Если нет, я в дерьме".

Через час Дубинский сообщает своему заместителю Олегу Пулатову ("Гюрза"), что "Бук" действительно будет доставлен.

После 9 часов утра 17 июля человек с позывным "Библиотекарь" звонит Дубинскому: "Привет, Николаевич, а куда нам доставить эту красавицу?". Дубинский спрашивает, идет ли речь о "Бук-М". "Библиотекарь" подтверждает.

В 9:30 Дубинский звонит своему соратнику Пулатову, находящемуся в это время в районе Мариновки и говорит: ""Крот" сейчас притянет "Бук-М" к вам. Вы должны установить его возле Первомайска, этот "Бук-М". И "Восток" пришлет три танка в качестве охраны".

Чуть позже Дубинский приказывает Леониду Харченко ("Крот") отвезти "Бук" в Первомайск и обещает, что Пулатов присоединится позже. Через минуту Дубинский сообщает Пулатову, что тот должен ехать в Первомайск "охранять Бук".

Около 12:45 "Бук" прибывает в город Снежное. Там "Бук" выгружают с платформы, и он самостоятельно едет в Первомайск.

В 16:19 с поля под Снежным стартует ракета, которая сбивает МН17.

Спустя почти полчаса Харченко сообщает Дубинскому, что сбили украинский боевой самолет: "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку". Дубинский отвечает: "Молодцы, ребята! Сушка! Молодец".

Два часа спустя Дубинский все еще не знает, что произошло на самом деле. Это становится ясно из разговора с кем-то, кто указывает, что журналисты засыпают его вопросами о сбитом Боинге.

"Мне звонят журналисты, которые сообщают, что к югу от Донецка был сбит Боинг", - говорит собеседник. "Бой идет?", - переспрашивает Дубинский. "Боинг! Произошла авиакатастрофа", - отвечает человек. Дубинский говорит ему: "Наши люди сбили "Сушку"".

Вскоре после этого Дубинскому звонит помощник "министра обороны" Гиркина и приказывает ему немедленно явиться. После разговора тет-а-тет в офисе Гиркина Дубинский внезапно забеспокоился о том, что произошло.

Около 20:00 он звонит своему заместителю Пулатову. "Скажите, стрелял или не стрелял наш "Бук"?", - спрашивает он. Пулатов отвечает: "Бук сбил "Сушку", но до этого "Сушка" сбила Боинг. Нас пытались обвинить в этом". На уточняющий вопрос Дубинского Пулатов отвечает, что боевики наблюдали это с земли.

Через две минуты Дубинский повторяет эту историю своему начальнику Игорю Гиркину: "Итак, вот что произошло. "Сушка" сбила долбанный Боинг. После этого "Сушка", как и на втором обстреле, была сбита нашим "Буком". И многие наши люди это видели. "Гюрза" только что сообщил об этом".

Немного позже Пулатов и Харченко звонят с места крушения MH17. Сам Дубинский теперь, похоже, тоже ставит под сомнение историю, которую ему рассказали его подчиненные. Когда Харченко звонит с места крушения и спрашивает, следует ли предоставить ОБСЕ доступ, Дубинский также спрашивает того, кто сбил Боинг, но тот пересказывает старую версию.

Через несколько дней история с украинским военным самолетом, который якобы сбил Боинг, была официально принята Министерством обороны России. Вскоре Россия перешла к другой теории: рейс MH17 был сбит не сепаратистами, а "Буком" украинской армии.

В 20:30, через пять часов после рейса MH17, Дубинский звонит Гиркину. "Министр" поручает ему отправить "Бук" в Россию через Луганскую область. На какое-то время донецкие боевики теряют "Бук" из вида.

Лишь около 8:00 следующего утра Дубинский узнает, что "Бук" был доставлен в Россию. Он немедленно звонит Гиркину и докладывает, что выполнил приказ.

В 10:50 того же утра Дубинскому последний раз звонят по этому номеру по поводу рейса MH17. ОБСЕ хочет привезти украинских авиастроителей на место крушения, и у Дубинского спрашивают разрешения. "Впустите, ящики все равно у меня уже есть. Мы нашли один вчера вечером, а ночью нашли еще один. Я не уверен, может быть, их четыре, но у нас уже есть два", - говорит он.

После этого Дубинский перешел на новый номер, который тоже прослушивается, но ни о MH17, ни о "Буке" больше речь не идет.

Нидерландские журналисты отмечают, что тот факт, что Дубинский и его соучастники не знали, что выпустили ракету по Боингу, не имеет значения для обвинения.

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