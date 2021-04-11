Залежність від РФ і обман підлеглих: у Нідерландах опублікували записи щодо МН17

Нідерландська телерадіокомпанія NOS опублікувала нові записи розмов бойовиків ОРДО перед і після того, як російський "Бук" збив малайзійський "Боїнг" МН17 17 липня 2014 року.

Джерело: програма Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS

Деталі: Журналісти відновили хронологію подій, ґрунтуючись на записах розмов Сергія Дубинського з позивним "Хмурий", зроблених у липні і серпні 2014 року.

Дубинський у той час перебував у підпорядкуванні Ігоря Гіркина ( "Стрілок").

Журналісти відзначають, що на початку липня збільшився військовий і політичний вплив Росії на бойовиків. Увечері 4 липня Дубинському подзвонив невстановлений чоловік і попередив про те, що того дня на територію ОРДО прибув хтось із Москви, і політична верхівка псевдореспубліки може бути замінена.

У цій же розмові Дубинський дає зрозуміти, що військові і стратегічні рішення також приймаються в Москві. За його словами, в розмові з Гіркіним Москва не дозволяла бойовикам залишити Слов'янськ. Пізніше рішення про відступ все-таки було прийнято.

В іншій розмові Дубинський також дає зрозуміти, що Москва має велике право голосу: "Я розмовляв із Москвою вчора. "Номер один" (Гіркин - ред.) також розмовляв із Москвою. Вони вийшли на верхівку".

16 липня в одній з розмов Дубинський висловлює надію на підтримку Росії в бойових діях.

Того ж дня він дзвонить заступнику командира батальйону "Восток" і говорить, що йому потрібна система "Бук", щоб протистояти українській бойової авіації: "Якщо я зможу отримати "Бук" рано вранці ... тоді все в порядку. Якщо ні, я в лайні".

Через годину Дубинський повідомляє своєму заступнику Олегу Пулатову ("Гюрза"), що "Бук" дійсно буде доставлений.

Після 9 години ранку 17 липня чоловік з позивним "Бібліотекар" дзвонить Дубинському: "Привіт, Миколайович, а куди нам доставити цю красуню?". Дубинський запитує, чи йде мова про "Бук-М". "Бібліотекар" підтверджує.

О 9:30 Дубинський дзвонить своєму соратнику Пулатову, що перебуває в цей час в районі Маринівка і каже: ""Крот" зараз притягне "Бук-М"до вас. Ви повинні встановити його біля Первомайська. І "Восток" надішле три танки в якості охорони".

Трохи пізніше Дубинський наказує Леоніду Харченку ("Крот") відвезти "Бук" в Первомайськ та обіцяє, що Пулатов приєднається пізніше. Через хвилину Дубинський повідомляє Пулатову, що той повинен їхати в Первомайськ "охороняти Бук".

Близько 12:45 "Бук" прибуває в місто Сніжне. Там "Бук" вивантажують з платформи, і він самостійно їде в напрямку Первомайська.

О 16:19 з поля під Сніжним стартує ракета, яка збиває МН17.

Майже через півгодини Харченко повідомляє Дубинському, що збили український бойовий літак: "Ми на місці. Ми вже збили "Сушку". Дубинський відповідає: "Молодці, хлопці! "Сушка"! Молодець".

Дві години потому Дубинський все ще не знає, що сталося насправді. Це стає ясно з розмови з кимось, хто вказує, що журналісти засипають його запитаннями про збитий Боїнг.

"Мені дзвонять журналісти, які повідомляють, що на південь від Донецька був збитий Боїнг", - говорить співрозмовник. "Бій іде?", - перепитує Дубинський. "Боїнг. Сталася авіакатастрофа", - відповідає чоловік. Дубинський каже йому: "Наші люди збили "Сушку"".

Незабаром після цього Дубинському дзвонить помічник "міністра оборони" Гіркина і наказує йому негайно з'явитися. Після розмови тет-а-тет в офісі Гіркина Дубинський раптово затурбувався про те, що сталося.

Близько 20:00 він дзвонить своєму заступнику Пулатову. "Скажіть, стріляв чи не стріляв наш "Бук"?", - запитує він. Пулатов відповідає: "Бук збив "Сушку", але до цього "Сушка" збила Боїнг. Нас намагалися звинуватити в цьому". На уточнююче запитання Дубинського Пулатов відповідає, що бойовики спостерігали це з землі.

Через дві хвилини Дубинський повторює цю історію своєму начальнику Ігорю Гіркину: "Отже, ось що сталося. "Сушка" збила Боїнг. Після цього "Сушка", як і на другому обстрілі, була збита нашим "Буком". І багато наших людей це бачили. "Гюрза" щойно повідомив про це".

Трохи пізніше Пулатов і Харченко дзвонять з місця аварії MH17. Сам Дубинський тепер, схоже, теж ставить під сумнів історію, яку йому розповіли його підлеглі. Коли Харченко дзвонить з місця аварії і запитує, чи слід надати ОБСЄ доступ, Дубинський також запитує того, хто збив Боїнг, але той переказує стару версію.

Через кілька днів історія з українським військовим літаком, який нібито збив Боїнг, була офіційно прийнята Міністерством оборони Росії. Незабаром Росія перейшла до іншої теорії: рейс MH17 був збити не сепаратистами, а "Буком" української армії.

О 20:30, через п'ять годин після рейсу MH17, Дубинський дзвонить Гіркіну. "Міністр" доручає йому відправити "Бук" в Росію через Луганську область. На якийсь час донецькі бойовики втрачають "Бук" з поля зору.

Лише близько 8:00 наступного ранку Дубинський дізнається, що "Бук" був доставлений в Росію. Він негайно дзвонить Гіркіну і доповідає, що виконав наказ.

О 10:50 того ж ранку Дубинському востаннє дзвонять за цим номером з приводу рейсу MH17. ОБСЄ хоче привезти українських авіабудівників на місце аварії, і у Дубинського питають дозволу. "Впустіть, ящики все одно у мене вже є. Ми знайшли один вчора ввечері, а вночі знайшли ще один. Я не впевнений, може, їх чотири, але у нас вже є два", - говорить він.

Після цього Дубинський перейшов на новий номер, який теж прослуховується, але ні про MH17, ні про "Бук" більше мова не йде.

Нідерландські журналісти відзначають, що той факт, що Дубинський і його співучасники не знали, що випустили ракету по Боїнгу, не має значення для звинувачення.

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