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Россия блокирует реформы в Украине через пропаганду, дезинформацию и войну - Зеленский

Пятница, 16 апреля 2021, 11:29

Президент Владимир Зеленский уверен, что реформы в Украине проводить сложно из-за влияния "рейдеров" с 90х, российские пропаганду и дезинформацию, а также войну, на которую тратятся средства.

Источник: Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Много разных людей и сил - как снаружи, так и внутри, не хотят видеть мощную страну. Максимально независимую ...

Когда Украина получила независимость в начале 90-х, то из-за того, что страна так привлекательна и богата, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые являются важными бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили". Такие были времена.  И эти люди - это финансовые группы.

Вот почему нужно бороться со всеми этими группами.  И мы это делаем".

Детали: Он также рассказал, что Россия стремится помешать украинским реформам с помощью дезинформации и пропаганды.

Зеленский объяснил, что дезинформация влияет на курс валют, инвестклимат в стране. Также президент напомнил о войне, как бы "теленок, которое нельзя накормить" и "высасывает из экономики Украины все".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

Предыстория:

  • Центр противодействия дезинформации был создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.
  • В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский выступил на  дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он заявил, что вопросы безопасности механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.
  • Во время выступления Зеленский также предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийреформыпропагандавойнаРосcия


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