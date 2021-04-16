Россия блокирует реформы в Украине через пропаганду, дезинформацию и войну - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что реформы в Украине проводить сложно из-за влияния "рейдеров" с 90х, российские пропаганду и дезинформацию, а также войну, на которую тратятся средства.

Источник: Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Много разных людей и сил - как снаружи, так и внутри, не хотят видеть мощную страну. Максимально независимую ...

Когда Украина получила независимость в начале 90-х, то из-за того, что страна так привлекательна и богата, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые являются важными бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили". Такие были времена. И эти люди - это финансовые группы.

Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем".

Детали: Он также рассказал, что Россия стремится помешать украинским реформам с помощью дезинформации и пропаганды.

Зеленский объяснил, что дезинформация влияет на курс валют, инвестклимат в стране. Также президент напомнил о войне, как бы "теленок, которое нельзя накормить" и "высасывает из экономики Украины все".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

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