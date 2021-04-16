Росія блокує реформи в Україні за допомогою пропаганди, дезінформації та війни – Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що реформи в Україні проводити складно через вплив "рейдерів" з 90х, російські пропаганду та дезінформацію, а також війну, на яку витрачаються кошти.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Багато різних людей і сил – як ззовні, так і всередині, які не хочуть бачити потужну країну. Максимально незалежну…

Коли Україна отримала незалежність на початку 90-х, то через те, що країна така приваблива й багата, її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які є поважними бізнесменами. Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили". Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи.

Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо".

Деталі: Він також розповів, що Росія прагне перешкодити українським реформам за допомогою дезінформації та пропаганди.

Зеленський пояснив, що дезінформація впливає на курс валют, інвестклімат в країні. Також президент нагадав про війну, яка ніби "теля, яке не можна нагодувати" і "висмоктує з економіки України усе".

Що передувало: 2 квітня Президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко головою Центру протидії дезінформації.

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