Росія блокує реформи в Україні за допомогою пропаганди, дезінформації та війни – Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений, що реформи в Україні проводити складно через вплив "рейдерів" з 90х, російські пропаганду та дезінформацію, а також війну, на яку витрачаються кошти.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, якого цитує Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Багато різних людей і сил – як ззовні, так і всередині, які не хочуть бачити потужну країну. Максимально незалежну…
Коли Україна отримала незалежність на початку 90-х, то через те, що країна така приваблива й багата, її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які є поважними бізнесменами. Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили". Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи.
Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо".
Деталі: Він також розповів, що Росія прагне перешкодити українським реформам за допомогою дезінформації та пропаганди.
Зеленський пояснив, що дезінформація впливає на курс валют, інвестклімат в країні. Також президент нагадав про війну, яка ніби "теля, яке не можна нагодувати" і "висмоктує з економіки України усе".
Що передувало: 2 квітня Президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко головою Центру протидії дезінформації.
Передісторія:
- Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.
- У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України.
- Під час виступу Зеленський також запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.
- Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити Раду національної безпеки та оборони прийняти рішення щодо певних осіб чи компаній.