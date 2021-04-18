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"Совершенно неприемлема": Байден о ситуации с Навальным

Воскресенье, 18 апреля 2021, 04:55

В ответ на вопрос журналистов президент США Джо Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.

Источник: Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтек, цитирует DW

Прямая речь Байдена: "Это абсолютно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо".

Детали: Липтек уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.

Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.

Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

Врачи заключенного российского оппозиционера Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.

Предыстория:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.

Темы: БайденНавальный


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