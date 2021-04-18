"Совершенно неприемлема" – Байден о ситуации с Навальным
В ответ на вопрос журналистов президент США Джо Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.
Источник: Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтек, цитирует DW
Прямая речь Байдена: "Это абсолютно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо".
Детали: Липтек уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".
Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.
Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.
Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.
Врачи заключенного российского оппозиционера Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
Предыстория:
- 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
- Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.