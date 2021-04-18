"Совершенно неприемлема" – Байден о ситуации с Навальным

В ответ на вопрос журналистов президент США Джо Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.

Источник: Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтек, цитирует DW

Прямая речь Байдена: "Это абсолютно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо".

Детали: Липтек уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.

Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.

Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

Врачи заключенного российского оппозиционера Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.

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