Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Совершенно неприемлема" – Байден о ситуации с Навальным

Воскресенье, 18 апреля 2021, 04:55
Совершенно неприемлема – Байден о ситуации с Навальным

В ответ на вопрос журналистов президент США Джо Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.

Источник: Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтек, цитирует DW

Прямая речь Байдена: "Это абсолютно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо".

Детали: Липтек уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.

Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.

Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

Врачи заключенного российского оппозиционера Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.

Предыстория:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Байден
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Байден в финальной беседе перед саммитом призвал Эрдогана снять вето на вступление Швеции
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС
Последние новости
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
Все новости...
Реклама: