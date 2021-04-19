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Аваков предостерегает РФ: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой

Понедельник, 19 апреля 2021, 17:48

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины.

Источник: Аваков, которого цитирует пресс-центр МВД

Детали: Глава МВД проверил взаимодействие и вооружение подразделений полка "Азов" и береговых служб системы МВД, поскольку побережья Азовского моря - приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины.

Аваков отметил, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач, хотя в ходе проверки, по его словам, было выявлена ​​необходимость ряда административных решений с точки с зрения материального и военно-технического обеспечения.

Глава МВД отметил, что такие решения будут приняты на уровне Кабинета министров и СНБО.

Прямая речь: "Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению (врага -ред). Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий.

Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия".

Что предшествовало: Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина является мирной страной, но в случае новой агрессии Российской Федерации военные и гражданские патриотические силы будут решительно защищать свои семьи и свою землю.

Предыстория:

  • В конце марта обострилась ситуация на Востоке Украины. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
  • 19 апреля глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияМВДАваков


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