Аваков предостерегает РФ: Нападение на Украину не станет легкой прогулкой
Министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины.
Источник: Аваков, которого цитирует пресс-центр МВД
Детали: Глава МВД проверил взаимодействие и вооружение подразделений полка "Азов" и береговых служб системы МВД, поскольку побережья Азовского моря - приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины.
Аваков отметил, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач, хотя в ходе проверки, по его словам, было выявлена необходимость ряда административных решений с точки с зрения материального и военно-технического обеспечения.
Глава МВД отметил, что такие решения будут приняты на уровне Кабинета министров и СНБО.
Прямая речь: "Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению (врага -ред). Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий.
Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия".
Что предшествовало: Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина является мирной страной, но в случае новой агрессии Российской Федерации военные и гражданские патриотические силы будут решительно защищать свои семьи и свою землю.
Предыстория:
- В конце марта обострилась ситуация на Востоке Украины. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
- 19 апреля глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.