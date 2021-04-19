Аваков застерігає РФ: Напад на Україну не стане легкою прогулянкою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення заявив, що Росія може не розраховувати на легке захоплення України.

Джерело: Аваков, якого цитує пресцентр МВС

Деталі: Очільник МВС перевірив взаємодію і озброєння підрозділів полку "Азов" та берегових служб системи МВС, оскільки узбережжя Азовського моря - пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України.

Аваков наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань, хоча в ході перевірки, за його словами, було виявлено необхідність ряду адміністративних рішень з точки з зору матеріального та військово-технічного забезпечення.

Очільник МВС зазначив, що такі рішення буде прийнято на рівні Кабінету міністрів та РНБО.

Пряма мова: "Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу (ворога -ред). Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій.

Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди".

Що передувало: Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що Україна є мирною країною, але у разі нової агресії Російської Федерації військові та цивільні патріотичні сили будуть рішуче захищати свої сім'ї та свою землю.

Передісторія: