Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аваков застерігає РФ: Напад на Україну не стане легкою прогулянкою

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:48

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення заявив, що Росія може не розраховувати на легке захоплення України.

Джерело: Аваков, якого цитує пресцентр МВС

Деталі: Очільник МВС перевірив взаємодію і озброєння підрозділів полку "Азов" та  берегових служб системи МВС, оскільки узбережжя Азовського моря - пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України.

Аваков наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань, хоча в ході перевірки, за його словами, було виявлено необхідність ряду адміністративних рішень з точки з зору матеріального та військово-технічного забезпечення.

Очільник МВС зазначив, що такі рішення буде прийнято на рівні Кабінету міністрів та РНБО.

Пряма мова: "Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу (ворога -ред). Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій.

Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди".

Що передувало: Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що Україна є мирною країною, але у разі нової агресії Російської Федерації військові та цивільні патріотичні сили будуть рішуче захищати свої сім'ї та свою землю.

Передісторія:

Українська правда
Теми: війнаРосіяМВСАваков


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоЛігу Чемпіонів реформують: буде більше команд і скасують групи

ЄС: нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час

фотоРосіянин за хабар намагався потрапити до України

Укрзалізниця має дизпалива лише на 4 доби

ПЦУ закликала Путіна покаятись і припинити агресію проти України

відеоГелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 

Усі новини...
війна
Українські ВМС провели спільні тренування з румунами в Чорному морі
ПЦУ закликала Путіна покаятись і припинити агресію проти України
У Європарламенті ініціюють обговорення нарощення військ РФ біля України
Останні новини
18:49
ФОпи у "червоних" зонах можуть подавати заявки на 8 тисяч держдопомоги: як це зробити через "Дію"
18:32
У Сімферополі вводять новий графік подачі води 
18:08
Обстріли і дистанційне мінування: бойовики продовжують порушувати "тишу"
18:02
Уряд перепризначив голову Держаудитслужби на новий 5-річний термін
18:00
Литва: ЄС має обговорити нові санкції проти РФ до того як вона перетне "червону лінію"
17:54
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
17:52
фотоУ Києві почали щеплювати вакциною Pfizer – дозу вже отримали 120 людей
17:48
Аваков застерігає РФ: Напад на Україну не стане легкою прогулянкою
17:32
Марченко розкритикував Степанова: Він веде себе як персонаж з "12 стільців"
17:21
Бойовики і надалі перешкоджають роботі спостерігачів та взялись їх обшукувати – Генштаб
Усі новини...