Аваков: "Бешеная собака снова у наших ворот. Будем защищаться!"

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что Украина является мирной страной, но в случае новой агрессии Российской Федерации военные и гражданские патриотические силы будут решительно защищать свои семьи и свою землю.

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться!

Сегодня крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!

Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны объединившись встать на защиту своей страны. Так было в 2014 так будет и сейчас, если придется!".

Детали: Аваков напомнил, что 7 лет назад мощной силой стали добровольческие формирования патриотов, которые вместе с силами ВСУ смогли остановить оккупантов. Сейчас же Украина сильнее и боеспособнее, чем в 2014 году.

"Благодарю каждого бойца Добробатов за достойную службу в зоне АТО! Призываю вас, собратья, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли!", - отметил глава МВД.